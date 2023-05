Le Sénégal humilie l’Afrique du Sud en quarts de finale

Sans pitié, les Lionceaux du Sénégal ont fait carton plein devant la formation sud-africaine ce mercredi 10 Mai en quarts de finale de la CAN U17. Le score du match était de 5 buts à 0 pour les Sénégalais.

Alertés une nouvelle fois par Amara Diallo (24e), intenable sur son flanc gauche, puis par Mamadou Diallo qui s’essayait de loin (28e), les hommes de Duncan Crowie allaient se saborder deux fois en trois minutes. Ramon Renecke, en premier, déviait dans ses propres buts un ballon retombant sur son pied (1-0, 36e). Son compère de la charnière centrale, Peter Wallis, l’imitait ensuite après une frappe à bout portant d’Amara Diouf (2-0, 39e). Sonnés, les Sud-Africains allaient encaisser un troisième but. Mamadou Sadio concluait d’une frappe rasante une nouvelle offensive sénégalaise (3-0, 44e).

En deuxième mi-temps, Amara Diouf a le plus porté le Sénégal. Capitaine de son équipe, l’étoile montante de Génération Foot allait être récompensé de ses multiples tentatives (48e, 50e). À la suite d’une récupération haute des Lionceaux, il décalait son coéquipier à gauche avant d’être à la réception de la passe en retrait, face au but vide (4-0, 54e). Les Sud-Africains réagissaient (63e, 68e), mais bien trop timidement pour parvenir à faire douter la machine sénégalaise. Amara Diouf, toujours lui, terminait le travail pour les siens d’une sublime tête (5-0, 71e) et s’offrait un doublé.

Score final, 5-0

Qualifié pour les demi-finales, le Sénégal affrontera le vainqueur de Nigeria-Burkina Faso en demi-finale.

J.S

11 mai 2023 par ,