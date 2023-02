Le Sénégal dispose du Nigéria d’entrée en compétition

Le choc le plus attendu de cette première journée du Groupe A de cette CAN U20 en Egypte est celui qui a opposé le Sénégal au Nigéria ce dimanche soir.

C’est le Sénégal qui a remporté le match grâce à un but de Souleymane Faye. Après avoir marqué à la 41ème minute, le Sénégal a mieux entamé la seconde période et a maintenu son avance pour remporter le match 1-0.

Grâce à cette victoire, le Sénégal est en tête de la Poule A devant l’Egypte et le Mozambique, qui ont fait match nul 0-0 plus tôt dans l’après-midi de ce dimanche.

J.S

