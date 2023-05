Le Sénégal à nouveau champion d’Afrique

Le Sénégal plane sur l’Afrique entière. Le pays de Sadio Mané a démontré à nouveau sa suprématie dans le football africain. Les Lionceaux ont remporté la finale de la CAN U17 devant le Maroc tardivement dans la soirée de ce vendredi 19 Mai 2023.

Dans un match animé, le Maroc a ouvert le score grâce à un magnifique coup de tête d’Abdelhamid Ait Boudlal, le capitaine marocain. Le croyait ainsi se diriger vers une victoire facile. Mais les Lionceaux de l’Atlas vont être rattrapé au tableau d’affichage.

Un penalty a été accordé au Sénégal en fin de match à la suite d’une main involontaire d’un défenseur marocain. Ce qui a permis à Diouf d’égaliser. Et quelques minutes plus tard, Sawane a marqué de la tête, offrant ainsi la victoire aux Lionceaux (2-1).

Le Sénégal remporte alors la CAN des moins de 17 et confirme sa suprématie sur le continent.

En effet, depuis 2022, l’équipe nationale sénégalaise a remporté la CAN, le CHAN et la CAN U20. C’est juste incroyable !

J.S

