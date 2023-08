Le Sénégal à l’école des factures normalisées du Bénin

Une délégation sénégalaise a séjourné au Bénin du 22 au 24 août 2023 pour s’inspirer du modèle des factures électroniques normalisées du Bénin.

La réforme des factures électroniques normalisées du Bénin suscite l’intérêt de l’administration des impôts d’autres pays. Une mission sénégalaise s’est intéressé au dispositif des factures électroniques normalisées, les stratégies de mise en œuvre ainsi que les différentes parties prenantes associées et les défis. C’est lors d’un séjour au Bénin du 22 au 24 août 2023. La Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin a reçu la délégation sénégalaise dans ses locaux.

La délégation a échangé également avec les autres parties prenantes de la réforme de factures électroniques notamment le partenaire technique, fournisseurs agréés des Machines Electroniques Certifiées de Facturation (MECeF) et quelques entreprises. A l’issue des différentes rencontres et échanges, la délégation sénégalaise est satisfaite. Mieux, la réforme de factures normalisées du Bénin inspire le Sénégal, selon le chef de la délégation sénégalaise.

« Cette mission a répondu à nos attentes. Nous avons pu voir le dispositif tel qu’il a été mis en place du point de vue normatif, technique et de la conduite du changement. Nous avons pu rencontrer les parties prenantes, qu’il s’agisse de l’administration fiscale, des éditeurs de logiciels, des contribuables, des distributeurs des machines. Et à chaque étape, nous avons pu voir les dispositifs mis en place, les défis qu’il y a eu, les résultats obtenus et ce qui reste à parfaire », a indiqué Mouhamadou Sy, le chef de la délégation du Sénégal.

M. M.

25 août 2023 par ,