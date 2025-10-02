jeudi, 2 octobre 2025 -

1182 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Pour « insuffisances de résultats »

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions




Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses fonctions le Secrétaire Exécutif (SE) Richard Tossou. Cette décision a été prise, ce jeudi 02 octobre 2025, à l’issue d’une session extraordinaire.

Richard Tossou n’est plus Secrétaire Exécutif (SE) de la mairie de Kétou. Le SE a été relevé du poste qu’il occupait depuis 2012. Cette décision a été prise, jeudi 02 octobre 2025, avec le soutien du conseil communal dirigé par la maire Lucie Sessinou.
Selon les informations, le SE serait incapable de mener à bien la mission qui lui a été assignée.
La mairie de Kétou a relevé des « insuffisances de résultats » dans l’exercice des missions confiées au Secrétaire Exécutif. Il est reproché également à Richard Tossou son manque d’efficacité.
Un manque de compétences qui entraverait le bon fonctionnement de la mairie, selon la marie.

Marina HOUENOU (Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence à la veille de l’investiture de Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
A quelques heures de l’investiture officielle du duo Romuald Wadagni – (…)
Lire la suite

Les chrétiens évangéliques derrière le duo Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Les leaders évangéliques du Bénin ont officialisé, mercredi 1er octobre (…)
Lire la suite

En principe, ce sont les délégués des partis qui sont attendus à Parakou


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Porté en triomphe par la majorité présidentielle pour briguer la (…)
Lire la suite

Plus de 80 nominations au ministère de l’Enseignement supérieur


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des nominations ont été prononcées ce mercredi 24 septembre 2025, au (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni mercredi 24 septembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Daniel EDAH, une candidature qui s’impose à l’opposition


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans un contexte d’incertitude et de tensions internes, l’opposition (…)
Lire la suite

Wadagni accueilli par Claudine Prudencio au siège du RN


21 septembre 2025 par Marc Mensah
Romuald Wadagni poursuit sa tournée politique auprès des partis de la (…)
Lire la suite

Un accord de coopération entre UP-R et RN


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après les partis Bloc républicain (BR) et les Forces cauris pour un (…)
Lire la suite

Le BR désigne Talata comme colistière de Wadagni


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une importante réunion tenue, mardi 16 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

FCBE en accords avec UP-R et BR


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les partis Union progressiste le renouveau (UP-R), Bloc républicain (…)
Lire la suite

UP-R et BR s’accordent pour un protocole d’entente avec FCBE


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après les négociations avec les responsables des partis Union (…)
Lire la suite

Plus de 30 millions F collectés en 24h pour la caution de Wadagni


11 septembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de financement citoyen en faveur de Romuald Wadagni a (…)
Lire la suite

Encore 1666 logements sociaux à Ouèdo


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Avec l’appui renouvelé de la Banque arabe pour le développement (…)
Lire la suite

Un Lycée Scientifique d’Excellence en construction à Porto-Novo


9 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois prévoit la construction du Lycée Scientifique (…)
Lire la suite

Boni Yayi entretient le flou au sein de l’opposition


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que la mouvance présidentielle a déjà désigné son champion pour (…)
Lire la suite

135 fiches de parrainage retirées à la CENA


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opération de distribution des fiches de parrainage aux maires et aux (…)
Lire la suite

Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires