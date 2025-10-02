Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions

Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses fonctions le Secrétaire Exécutif (SE) Richard Tossou. Cette décision a été prise, ce jeudi 02 octobre 2025, à l’issue d’une session extraordinaire.



Richard Tossou n’est plus Secrétaire Exécutif (SE) de la mairie de Kétou. Le SE a été relevé du poste qu’il occupait depuis 2012. Cette décision a été prise, jeudi 02 octobre 2025, avec le soutien du conseil communal dirigé par la maire Lucie Sessinou.

Selon les informations, le SE serait incapable de mener à bien la mission qui lui a été assignée.

La mairie de Kétou a relevé des « insuffisances de résultats » dans l’exercice des missions confiées au Secrétaire Exécutif. Il est reproché également à Richard Tossou son manque d’efficacité.

Un manque de compétences qui entraverait le bon fonctionnement de la mairie, selon la marie.

Marina HOUENOU (Stag)

2 octobre 2025 par ,