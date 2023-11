Le Salon national du livre s’ouvre ce jeudi au Palais des Congrès

Le Salon national du Livre (SNL), édition 2023 s’ouvre ce jeudi 09 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. En prélude à l’évènement, le Conseiller technique à la Culture au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Florent Couao-Zotti a animé ce mercredi 8 novembre 2023, une conférence de presse avec les directeurs de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC Bénin) et de la Bibliothèque nationale du Bénin.

Du 9 au 12 novembre 2023, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou accueille la 3e édition du Salon national du Livre (SNL) sous le thème « Histoire et littérature : quand la mémoire nourrit la création littéraire ». Selon le délégué général du SNL, Florent Couao-Zotti, l’objectif est de faire de cet évènement un point de ralliement de l’ensemble des acteurs de la chaine du Livre. « Nous allons faire en sorte que le Bénin devienne un épicentre de la production littéraire et de tout ce qui accompagne l’industrie du livre », a-t-il déclaré. Pour l’édition 2023 du Salon national du livre, informe le délégué général, nous avons décidé d’aborder les interactions entre la littérature et l’histoire.

Il est prévu lors de ce Salon national du livre, une kyrielle d’activités telles que les conférences débats, des séances de dédicaces, des ateliers et animations artistiques pour le jeune public et des jeux concours. « Il y a 7 sous-thèmes qui ont été choisis. Il y a des cafés littéraires qui sont des moments de rencontre entre l’écrivain et le public à travers un modérateur », a indiqué le directeur général du SNL.

À en croire le directeur de la Bibliothèque nationale du Bénin, l’enjeu c’est de travailler sur l’ensemble de la chaine de valeur pour insuffler une nouvelle dynamique à l’industrie du livre au Bénin. Le Salon national du livre met en avant les éditeurs, les libraires, les écrivains, les intellectuels etc. « Le Salon construit également un pont important avec notamment le public scolaire. (…) Cette année nous essayons d’aller un peu plus loin et de faire mieux que les années précédentes », a confié Koffi Attédé. Il n’a pas manqué de relever les actions menées dans la dynamique de développer une véritable industrie du livre au Bénin. Il s’agit entre autres de la structuration du secteur, l’identification des acteurs, la définition des interlocuteurs sur l’ensemble de la chaine du livre (éditeurs, libraires, écrivains, bibliothécaires, médiateurs culturels, prescripteurs etc).

Le directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture a rappelé le rôle de l’agence dans ce secteur. « Nous avons pour mission de développer non seulement la demande de ce produit (livre, ndlr), de faire en sorte qu’il y ait beaucoup plus de Béninois qui puissent lire mais également de travailler avec les professionnels pour que ce qu’ils proposent comme produit soit de très grande qualité », a affirmé Kuami Hervé William Codjo. L’ADAC a aussi pour rôle de faire la lumière sur ce secteur pour susciter l’intérêt du grand public. « Le Salon national du livre participe à cela », a-t-il soutenu.

Des invités spéciaux prendront part au Salon national du livre. Il s’agit des écrivains Iman Eyitayo (Bénin) Moudjibath Daouda-Koudjo (Bénin), Kouam Tawa (Cameroun), Eric Joël Bekale (Gabon) Gauz (Côte d’Ivoire), Laure Bledou (Côte d’Ivoire) Sami Tchak (Togo/France) et Alem Kangni (Togo). L’édition 2023 du Salon national du Livre est une rencontre d’échanges, de partage d’expériences et de découverte de l’univers de la création littéraire.

Ayosso Akpédjé

8 novembre 2023 par