Le Salon national du livre s’ouvre ce jeudi

L’édition 2023 du Salon national du Livre s’ouvre ce jeudi 09 novembre 2023, sur l’esplanade extérieure du Palais des Congrès de Cotonou.

Du 9 au 12 novembre 2023, le Palais des Congrès de Cotonou accueille le Salon national du Livre. La cérémonie officielle d’ouverture est prévue pour le vendredi 10 novembre 2023. A ce Salon national du Livre, le public peut échanger avec les acteurs de la chaine et découvrir des ouvrages de tous types.

L’organisation du Salon national du Livre traduit l’engagement du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts « à maintenir la dynamique de promotion de la littérature béninoise et de la rendre plus compétitive sur le marché international ». Elle aura lieu une semaine après le Grand Prix Littéraire qui vise, entre autres, à mettre en valeur la diversité de la création littéraire nationale, à faire découvrir et promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres et à encourager le professionnalisme chez les éditeurs nationaux.

