Le Salon national du livre autour de l’histoire et de la littérature

La 3e édition du Salon national du Livre (SNL) se déroule depuis jeudi 09 novembre 2023, au Palais des Congrès de Cotonou. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé dans la soirée du vendredi 10 novembre 2023 à l’ouverture officielle de cet événement en présence des professionnels de la chaîne du livre et des invités.

« Histoire et littérature : quand la mémoire nourrit la création littéraire », c’est sous ce thème que se tient l’édition 2023 du Salon national du Livre (SNL). Cet évènement constitue une rencontre d’échanges, de partage d’expériences et de découverte de l’univers de la création littéraire à travers plusieurs activités. Il s’agit entre autres des conférences débats, des séances de dédicaces, des ateliers et animations artistiques pour le jeune public et des jeux concours. Selon le délégué général du SNL, Florent Couao-Zotti, le thème évoque le lien entre la mémoire collective, l’histoire et la créativité littéraire et nous rappelle que la littérature est un puissant moyen pour préserver et transmettre les récits mémoriels en explorant de nouvelles perspectives. « La programmation du salon du livre du Bénin est conçue pour susciter la réflexion et l’inspiration. Les visiteurs ont la chance d’assister à des débats animés sur des sujets variés (les traditions narratives dans la littérature béninoise, les influences de l’histoire sur la création littéraire contemporaine, l’impact des récits historiques sur l’identité culturelle etc) », a indiqué Florent Couao-Zotti.

Le Salon national du Livre est un rendez-vous annuel organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture. Il réunit les acteurs de la chaîne du livre (écrivains, éditeurs, libraires, diffuseurs, bibliothécaires, prescripteurs etc). Le Salon a pour objectif de promouvoir le talent des auteurs et écrivains béninois et aussi de redonner aux jeunes le goût de la lecture. « L’ADAC est convaincue que la promotion des livres et la passion de la lecture sont indispensables pour que nos vies soient plus romanesques. Grâce à la lecture, nous nous immergeons dans l’univers du possible et de l’impossible », a affirmé Kuami Hervé William Codjo, directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture. Avec le Salon national du Livre, poursuit-il, ce sont des moments d’exception que nous allons tous vivre ensemble et c’est ça la magie intemporelle de la littérature. Il n’a pas manqué de remercier le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le gouvernement béninois pour leur soutien à la chaîne du livre.

Les professionnels de la chaîne du livre ont salué l’organisation du SNL. « Les acteurs de la chaîne du livre au Bénin sont heureux de constater que le Salon national du Livre prend de l’ampleur chaque année. Nous apprécions l’enthousiasme avec lequel le délégué général du salon et toute l’équipe du comité d’organisation accueillent les exposants et différents intervenants », a déclaré Dieudonné Gnammankou au nom des professionnels de la chaîne du livre. L’une des doléances des acteurs de la chaîne du livre est la promulgation par l’Etat des textes relatifs à la politique nationale du livre et de la lecture publique.

Rapport entre histoire et littérature

En procédant à l’ouverture officielle du SNL, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a indiqué que le salon offre une opportunité unique pour réfléchir sur les singularités que chaque discipline peut apporter à l’autre. « La question mémorielle qui rend intemporel notre patrimoine à inspirer la vision du gouvernement qui depuis 7 ans, a entrepris de remettre à jour des éléments de notre histoire », a déclaré Jean-Michel Abimbola. A l’en croire, la restitution le 10 novembre 2021 par la France des trésors royaux du Dahomey et leur exposition, l’érection sur les grandes places du Bénin des personnages historiques, la construction et la réhabilitation des lieux de mémoire et des musées historiques traduisent cette volonté de l’appropriation de notre narratif. Ces investissements, souligne le ministre, ne sont pas seulement destinés à restaurer la mémoire. « Ils contribuent à faire rayonner la création béninoise dans sa singularité et dans sa diversité. Il s’agit d’une démarche essentielle pour préserver l’identité culturelle du pays et stimuler la créativité artistique », a notifié le ministre. Dans son discours, Jean-Michel Abimbola a invité les lauréats du Grand Prix littéraire du Bénin primés le 3 novembre dernier à profiter du SNL pour se faire mieux connaître.

La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques mais aussi une conférence inaugurale sur le thème « Histoire et littérature ». Il ressort de l’exposé de Adrien Huannou que la littérature et l’histoire entretiennent des relations bien complexes. « D’une part la littérature en tant qu’ensemble d’œuvres littéraires orales ou écrites et un objet de l’histoire. La littérature est dans l’histoire. D’autre part la littérature peut prendre l’histoire comme son objet », a-t-il confié. La littérature objet de l’histoire, explique Adrien Huannou, parce que produite par des individus à un moment donné de l’histoire. « Les individus sont membres d’une société (…) et pour comprendre une littérature, il faut interroger l’histoire », a indiqué le conférencier. Selon lui, interroger l’histoire, « c’est interroger la société, suivre l’évolution de la société ».

Des invités spéciaux tels que les écrivains Iman Eyitayo (Bénin) Moudjibath Daouda-Koudjo (Bénin), Kouam Tawa (Cameroun), Eric Joël Bekale (Gabon) Gauz (Côte d’Ivoire), Laure Bledou (Côte d’Ivoire) Sami Tchak (Togo/France) et Alem Kangni (Togo) prennent part au Salon national du Livre. Les activités se poursuivent jusqu’au dimanche 12 novembre 2023 sur l’esplanade du Palais des Congrès.

Ayosso Akpédjé

11 novembre 2023 par ,