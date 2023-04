Le Salon international du dessin de presse et d’humour en mai

Le Salon international du dessin de presse et d’humour aura lieu du 3 au 7 mai 2023 à IGBALE, la maison de la BD et de l’image, Womey Sodo Cocotomey.

Conférence débat, exposition et atelier prévus dans le cadre du Salon international du Dessin de Presse et d’Humour. L’évènement est consacré à la caricature, au dessin satirique, au dessin d’humour etc. C’est du 3 au 7 mai 2023, à la maison de la BD et de l’image, IGBALE. Une ouverture exposition est programmée pour le 6 mai 2023.

A.A.A

27 avril 2023 par ,