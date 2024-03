Le Salon du Livre africain de Paris s’ouvre le 15 mars

En 2024, le Salon du Livre africain de Paris propose de décloisonner les imaginaires, et de repenser les futurs. Durant 3 jours, du 15 au 17 mars, le plus grand événement dédié à la littérature africaine et afrodescendante en Europe célèbre la diversité d’une culture et d’une pensée en pleine effervescence.

Dans un monde qui semble plus que jamais se replier, le Salon du Livre africain de París prend le contrepied et invite au contraire à pousser les murs et à ouvrir ses horizons. Véritable lieu de débats et d’échanges, le Salon du Livre africain de Paris entend, pendant trois jours, décloisonner les imaginaires et repenser les futurs en s’intéressant à la place de l’Afrique dans le monde vue par ses écrivains et ses poètes, africains et afrodescendants.

Décloisonner les imaginaires est nécessaire pour une meilleure compréhension de l’autre, pour assumer pleinement ses multiples identités, pour promouvoir un meilleur équilibre entre femmes et hommes en Afrique, pour établir des ponts intellectuels fructueux entre diasporas africaines et Africains d’Afrique, entre l’Afrique et tous les continents, pour installer durablement à l’échelle mondiale une visibilité culturelle africaine.

Décloisonner les imaginaires, c’est admettre que ce Tout-Monde, théorisé par Edouard Glissant, dont un hommage sera rendu durant le Salon, est bien plus complexe que les raccourcis opérés par certains et qui sont de plus en plus audibles tous les jours, un peu partout dans le monde.

Pour décloisonner les imaginaires et ainsi repenser les futurs, cette troisième édition accueillera près de 200 auteurs et 80 éditeurs venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et des Caraïbes. Durant cette troisième édition près d’une trentaine de débats seront organisés, où se croiseront les grands auteurs du moment, seront proposés au public. Le Salon abritera également des expositions et des propositions artistiques (slam, poésie, contes, musique).

La Côte d’Ivoire sera le pays invité d’honneur. Un choix justifié par le partenariat de trois ans mis en place entre le Salon du livre africain de Paris et le Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) dans le cadre du projet Accès Culture soutenu par l’AFD et l’Institut Français.

Le Salon sera inauguré par le maire du 6ème arrondissement et Conseiller régional d’Ile-de-France, Monsieur Jean-Pierre Lecocq et par Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris en charge des relations internationales et de la francophonie. Le Salon aura également l’honneur de recevoir Monsieur Abdeljalil Lahjomri, le Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc. De nombreuses personnalités du monde de la culture et de la diplomatie de plusieurs pays africains sont également attendues.

À l’occasion du Salon, deux Prix littéraires seront remis :

– Le samedi 16 mars à 17 heures : Le Grand Prix Afrique (des écrivains de langue française), crée par l’Adelf. Ce Prix qui a près de cent ans a été parmi les premiers à distinguer Léon Gontran-Damas (1969), Nicolas Bouvier (1982), Agota Kristof (1986), Ahmadou Kourouma (1990), Amin Maalouf (1986), Tierno Monenembo (1986), Henry Bauchau (1998), Assia Djebbar (1996), René de Ceccatty (1986) ou Michaël Ferrier (2005). ;

– Le dimanche 17 mars à 15 heures : La première édition du Prix Beaux Livres sur l’Afrique de la Maison de l’Afrique Ce Prix créé en 2024 récompensera les beaux livres traitant de l’Afrique (art, culture, architecture, design, photos, cuisine, mode...), édités en Afrique et dans le reste du monde en 2022 et 2023.

Pour découvrir le programme dans son intégralité, les horaires des conférences et des séances de dédicaces ainsi que la liste complète des participants, rendez-vous à partir du 1er mars 2024 sur le site internet du Salon : www.salondulivreafricaindeparis.com. L’Accès est libre au salon et aux conférences. Inscription aux tables rondes recommandée sur le site du Salon et les réseaux sociaux.

Source : Communiqué de presse

3 mars 2024 par ,