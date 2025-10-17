vendredi, 17 octobre 2025 -

Django Rally

Le Salon de l’automobile ouverte à Cotonou




Ouverture de la 1ère édition du Salon de l’automobile, jeudi16 octobre 2025, à la place de l’Amazone à Cotonou. La cérémonie présidée par le deuxième adjoint au Maire de Cotonou vise à promouvoir la mobilité et l’innovation automobile au Bénin.

La première édition du Salon de l’automobile ouverte, jeudi, à la place de l’Amazone à Cotonou est une opportunité de découverte et de partage dans le secteur automobile.

Organisée par Django Rally, cette 1ère édition donne l’accès à plus de 30 exposants dont 10 concessionnaires automobiles. Elle réunit également des experts, des passionnés et des professionnels de l’automobile. «  Le Salon de l’automobile by Django Rally est né d’une idée simple (...). Beaucoup de participants ont exprimé le souhait de voir cet événement grandir, à la hauteur de l’enthousiasme qu’il suscite. », a affirmé Francis Agbado, promoteur du salon.

Cette exposition est une plateforme d’échanges avec la présentation des véhicules, des équipements et des solutions de mobilité. La présentation des nouveautés y compris des véhicules électriques notamment des marques chinoises a débuté depuis le 16 octobre.

Le Salon de l’automobile, c’est quatre jours de passion, de business et de découverte. L’évènement prend fin le 19 octobre prochain.

Porté par le promoteur Francis Agbado, l’évènement Django Rally se tiendra les 9 et 10 mai 2026. Ce sera un moment de partage d’expérience dans le secteur de l’automobile suivi de panels sur le thème : « L’achat d’un véhicule neuf au Bénin : un parcours simplifié entre le concessionnaire et les assurances ».
La cérémonie d’ouverture du Salon de l’automobile a été présidée par le deuxième adjoint au Maire de Cotonou, Gatien Adjagboni.

Marina HOUENOU(Stag)

17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




