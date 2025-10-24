Le Salon National du Livre revient du 19 au 22 novembre

Le Salon National du Livre (SNL) fera son grand retour du 19 au 22 novembre 2025, sous le thème : « Littérature et diaspora : tisser des liens mémoriels et réinventer un avenir partagé ».

Organisé par l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), sous l’égide du ministère en charge de la Culture, le Salon National du Livre (SNL) se tiendra simultanément dans quatre villes : Cotonou, Ouidah, Parakou et Abomey. Ce sera du 19 au 22 novembre 2025.

Cette nouvelle édition ambitionne de mettre en lumière la créativité littéraire béninoise tout en renforçant les passerelles entre les auteurs du pays et ceux de la diaspora. Elle s’inscrit dans la volonté du gouvernement de dynamiser l’industrie du livre, soutenir les écrivains nationaux et accroître leur visibilité sur la scène internationale, en synergie avec le Grand Prix Littéraire du Bénin.

Selon l’ADAC, la programmation s’annonce « riche et diversifiée », mêlant rencontres d’auteurs, tables rondes, ateliers, lectures publiques et expositions. Le SNL 2025 entend ainsi faire vibrer la vie culturelle béninoise et offrir un espace de dialogue entre les générations d’écrivains, éditeurs et lecteurs.

