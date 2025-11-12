Le SIMA 2025 s’ouvre ce jeudi à Cotonou

Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel accueille du 13 au 14 novembre 2025, le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA 2025). Ce grand rendez-vous est organisé avec le soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l’Agence Bénin Tourisme et plusieurs autres partenaires.

« Faire rayonner et financer les musiques d’Afrique Francophone : du Potentiel aux preuves », c’est le thème de l’édition 2025 du Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone. L’évènement s’ouvre ce jeudi 13 novembre à l’hôtel Sofitel, Cotonou. Il réunira des artistes, producteurs, et professionnels pour structurer et développer l’écosystème musical panafricain. Il est prévu entre autres des sessions, ateliers, speed meetings et side events.

Les participants échangeront sur la musique en tant que moteur et colonne vertébrale des ICC en Afrique ainsi que le rôle des médias dans le rayonnement des industries musicales francophones. La question de financement sera aussi au centre des discussions. Les artistes tels que A’Salfo de la Côte d’Ivoire, Toofan du Togo, Pit Baccardi du Cameroun interviendront lors des différents panels.

Le SIMA 2025 s’annonce ainsi comme un catalyseur pour une nouvelle dynamique de coopération et de professionnalisation de la musique francophone, avec Cotonou comme carrefour de créativité et d’innovation.

Akpédjé Ayosso

12 novembre 2025 par