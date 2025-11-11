mardi, 11 novembre 2025 -

Affaire voyage frauduleux

Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison




Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, mardi 11 novembre 2025, Armand Zavier Nounagnon Tossa, Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Boxe (FéBéBOXE), dans l’affaire de voyage frauduleux.

En détention provisoire depuis le 7 août 2025, le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Boxe (FéBéBOXE) a écopé de 24 mois de prison, dont six mois ferme et d’une amende d’un million de francs CFA.

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu son verdict ce mardi 11 novembre 2025.

Le SG Armand Zavier Nounagnon Tossa est poursuivi dans un dossier de voyage frauduleux. Selon la justice, des personnes extérieures au milieu de la boxe avaient été présentées comme des athlètes afin d’obtenir des visas et autorisations de déplacement.

L’enquête a révélé un procédé similaire dans un précédent projet de voyage vers Tokyo, impliquant treize individus également présentés à tort comme boxeurs.
M. M.

11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




