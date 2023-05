Le Rwanda ratifie l’accord de non double imposition avec le Bénin

Le gouvernement du Rwanda ratifie l’accord de non double imposition signé avec le Bénin le 15 Avril 2023 à Cotonou.

Lors de la visite de Son Excellence Paul Kagame à Cotonou, les deux États ont signé des protocoles d’accord sur des instruments juridiques dans les domaines de : la non-imposition, la non double imposition, l’agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale industrielle, le tourisme et la promotion des investissements.

Avec la ratification de l’accord de non double imposition intervenue ce 08 mai à Kigali, c’est la coopération entre les deux états qui est ainsi renforcée

