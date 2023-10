Le Royaume du Maroc accueille le Mondial 2030

C’est officiel depuis quelques minutes. Le Maroc est confirmé parmi les pays organisateurs de la Coupe du Monde 2030 selon le choix de la FIFA ce mercredi 04 octobre 2023. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message aux Citoyens marocains pour leur annoncer la bonne nouvelle.

La Coupe du Monde 2030, qui sera celle du centenaire, sera organisée dans 6 pays et sur 3 continents. L’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay accueilleront les trois premiers matches de la compétition. Le reste sera réparti entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

Sa Majesté le Roi Mohamed VI vient d’annoncer officiellement la nouvelle au peuple marocain et aux Africains.

Le Souverain a noté dans son message que cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen.

Pour Sa Majesté, ce sera l’occasion du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

L’intégralité du communiqué du Cabinet Royal : " Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a le grand plaisir d’annoncer au peuple marocain que le Comité exécutif de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du Comité exécutif de la Fédération Internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Sa Majesté le Roi adresse, à cette occasion, Ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes".



