Inondations au Maroc

Le Roi ordonne un programme d’aide et d’accompagnement des sinistrés




En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement du Maroc déploie un programme d’aide et d’accompagnement des populations sinistrées par les inondations dans le nord et l’ouest du Royaume.

Le gouvernement du Maroc déploie un programme d’aide et d’accompagnement en faveur des sinistrées suite aux inondations survenues dans le nord et l’ouest du Royaume, du fait des précipitations d’ampleur exceptionnelle enregistrées au cours des deux derniers mois.

Conformément aux Hautes Directives Royales, il a été décidé d’accorder des aides financières directes aux sinistrés allant jusqu’à 6.000 dirhams par famille, d’accorder une aide financière d’un montant de 15.000 dirhams pour la réhabilitation des logements et petits commerces impactés et une aide de 140.000 dirhams pour la reconstruction des logements effondrés du fait des inondations.

Concernant les aides financières d’urgence destinées à chaque famille sinistrée, qui seront servies à partir de la semaine prochaine, le chef de chaque famille concernée doit adresser un SMS au numéro 1212 précisant le numéro de sa carte nationale d’identité électronique (CNIE) et sa date de naissance, afin de permettre aux services compétents de vérifier la situation de la famille et d’instruire la demande dans les meilleurs délais.

Pour les aides destinées à la réhabilitation des logements et petits commerces impactés, ainsi que les aides destinées à la reconstruction des logements effondrés, des commissions compétentes procèderont sur le terrain à des opérations de recensement précises des locaux dans les zones déclarées sinistrées, en permettant aux concernés, si nécessaire, de présenter leurs requêtes aux commissions spécialisées en vue de leur examen conformément aux mesures réglementaires en vigueur de manière garantissant la transparence et l’équité.

Les agriculteurs impactés seront accompagnés à travers le lancement d’un programme de cultures printanières adapté aux spécificités des régions sinistrées, à l’instar des cultures oléagineuses, céréalières et fourragères, avec un soutien à l’achat des semences et engrais en vue d’accélérer le rattrapage de la saison, tout en poursuivant les opérations de soutien des éleveurs impactés.

Ce programme spécial s’inscrit en harmonie avec la Haute Sollicitude Royale visant à assurer un encadrement et une gestion exemplaires des opérations d’évacuation et de déplacement des populations sinistrées, conformément à une approche anticipative des niveaux de risque potentiels et mobilisant l’ensemble des moyens logistiques à même de garantir le déplacement des populations des zones sinistrées dans les meilleures conditions et leur retour à leurs logements dans les meilleurs délais.

13 février 2026 par Ignace B. Fanou




