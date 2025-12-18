vendredi, 19 décembre 2025 -

Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Inondations au Maroc

Le Roi ordonne le lancement d’un programme d’urgence des zones sinistrées à Safi




Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement a annoncé le lancement d’un programme d’urgence dédié à la réhabilitation des zones sinistrées, suite aux inondations exceptionnelles qui ont frappé la ville de Safi, dimanche 14 décembre 2025, causant des pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

L’objectif de ce programme est de répondre rapidement aux besoins des populations affectées, réparer les dégâts matériels et accompagner la reprise de la vie normale. Il s’inscrit dans une approche globale visant à soutenir les populations affectées, restaurer les conditions de vie et renforcer la résilience face aux risques futurs.
Le dispositif prévoit en priorité la mise en place d’aides d’urgence au profit des familles ayant perdu leurs biens personnels. Les logements endommagés feront l’objet de travaux de réparation et de remise en état, afin de permettre aux habitants de retrouver des conditions de vie décentes dans les meilleurs délais.

Le programme inclut également la reconstruction, la réhabilitation et l’aménagement des commerces touchés, avec un accompagnement spécifique des propriétaires, afin de soutenir la reprise de l’activité économique locale et limiter l’impact social de la catastrophe.

Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, les autorités ont procédé à la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, avec un renforcement de la coordination entre l’ensemble des intervenants concernés. Les autorités locales sont appelées à engager, dans les plus brefs délais, le déploiement effectif des différentes actions prévues, selon un calendrier progressif et maîtrisé.

L’objectif affiché est de garantir une intervention immédiate sur le terrain, une réponse adaptée aux besoins réels des sinistrés et un suivi rigoureux de l’exécution des différents volets du programme, dans le respect des priorités fixées.

Au-delà de l’urgence, ce programme traduit une approche solidaire et structurante dans la gestion des catastrophes naturelles. Il s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de préserver la dignité des citoyens, d’assurer des conditions de vie décentes et de poser les bases d’une réhabilitation durable des zones affectées.

Avec le lancement de ce programme d’urgence, les autorités entendent aussi tirer les enseignements de cette catastrophe naturelle pour mieux prévenir les risques futurs, renforcer la protection des populations et améliorer la capacité de réponse face aux aléas climatiques et autres phénomènes extrêmes.

18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou




Qualcomm clôture la 3e édition de son programme «  Make in Africa  »


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)


SM le Roi donne des instructions face aux répercussions des (…)


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, (…)


Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour (…)


Une Déclaration adoptée à Rabat sur le Désarmement, la Démobilisation (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au terme de la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, (…)


Une marge nette de 3,9 % prévue pour 2026


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié sa plus (…)


La Génération Z Bouscule Tout Sur Son Passage


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Comme une traînée de poudre qui rappelle les prémices de 1968 ou les (…)


Vlavonou reçoit une délégation de députés français


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Une délégation de députés français a été reçue mardi 2 décembre 2025 (…)


Le Burkina et le Niger réaffirment leur soutien au Plan d’autonomie du (…)


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’adoption de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité de (…)


Déclaration de Rabat : Un engagement de soutien et de coopération Sud-Sud


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La Première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, a été (…)


Afrique : Les Nouveaux Accords Commerciaux avec l’Asie, l’Europe et les (…)


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La carte du commerce mondial est en train d’être redessinée, et (…)


Le Bénin au cœur de la diplomatie continentale à Luanda


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin fait partie des pays activement représentés au Sommet Union (…)


Les Émirats arabes unis octroient 1 milliards de dollars pour l’IA en (…)


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Émirats arabes unis ont annoncé, samedi 22 novembre 2025, au sommet (…)


Le futur numérique de l’Afrique se discute à Cotonou les 17 et 18 novembre


14 novembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur (…)


L’Ambassade de France dévoile les 20 lauréats de ’’Inspiration Bénin’’


14 novembre 2025 par Marc Mensah
L’ambassade de France au Bénin annonce la deuxième édition du programme (…)


Le Bénin accueille la représentante du FIDA


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) renouvelle (…)


Réunion au Cabinet Royal sur l’actualisation de l’initiative (…)


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une rencontre de haut (…)


Un hommage poignant et pluriel au Pr Abdou Salam Fall, un éternel (…)


10 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ces 4 et 5 novembre 2025, l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de (…)


Gade Gui se lance dans la production d’œufs de table, avec le soutien (…)


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À Dakar, Proparco a accordé un prêt structuré de long terme à la ferme (…)



