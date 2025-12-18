Le Roi ordonne le lancement d’un programme d’urgence des zones sinistrées à Safi

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement a annoncé le lancement d’un programme d’urgence dédié à la réhabilitation des zones sinistrées, suite aux inondations exceptionnelles qui ont frappé la ville de Safi, dimanche 14 décembre 2025, causant des pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

L’objectif de ce programme est de répondre rapidement aux besoins des populations affectées, réparer les dégâts matériels et accompagner la reprise de la vie normale. Il s’inscrit dans une approche globale visant à soutenir les populations affectées, restaurer les conditions de vie et renforcer la résilience face aux risques futurs.

Le dispositif prévoit en priorité la mise en place d’aides d’urgence au profit des familles ayant perdu leurs biens personnels. Les logements endommagés feront l’objet de travaux de réparation et de remise en état, afin de permettre aux habitants de retrouver des conditions de vie décentes dans les meilleurs délais.

Le programme inclut également la reconstruction, la réhabilitation et l’aménagement des commerces touchés, avec un accompagnement spécifique des propriétaires, afin de soutenir la reprise de l’activité économique locale et limiter l’impact social de la catastrophe.

Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, les autorités ont procédé à la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, avec un renforcement de la coordination entre l’ensemble des intervenants concernés. Les autorités locales sont appelées à engager, dans les plus brefs délais, le déploiement effectif des différentes actions prévues, selon un calendrier progressif et maîtrisé.

L’objectif affiché est de garantir une intervention immédiate sur le terrain, une réponse adaptée aux besoins réels des sinistrés et un suivi rigoureux de l’exécution des différents volets du programme, dans le respect des priorités fixées.

Au-delà de l’urgence, ce programme traduit une approche solidaire et structurante dans la gestion des catastrophes naturelles. Il s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de préserver la dignité des citoyens, d’assurer des conditions de vie décentes et de poser les bases d’une réhabilitation durable des zones affectées.

Avec le lancement de ce programme d’urgence, les autorités entendent aussi tirer les enseignements de cette catastrophe naturelle pour mieux prévenir les risques futurs, renforcer la protection des populations et améliorer la capacité de réponse face aux aléas climatiques et autres phénomènes extrêmes.

