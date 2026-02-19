jeudi, 19 février 2026 -

Paix au Moyen Orient

Le Roi du Maroc soutient l’action du Président Trump pour la reconstruction de Gaza




Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, soutient l’action du Président américain Donald Trump pour la reconstruction de Gaza et appelle à l’avènement d’un processus réel de paix au Moyen Orient. C’est ce qu’a affirmé jeudi à Washington, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix.

Ce jeudi lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix à Washington, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que le Plan du Président Trump pour la Paix à Gaza a permis d’obtenir un cessez-le-feu, de mettre fin à une guerre tragique, de sauver des vies, et d’élaborer une approche pragmatique et tournée vers l’avenir pour la reconstruction de Gaza.

M. Bourita a indiqué que sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’Assiste, Président du Comité Al Qods, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de Paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence.

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de satisfaire les conditions de la phase 2 du Plan du Président américain pour garantir le succès des efforts de paix, appelant, en outre, à la préservation de la stabilité dans la Cisjordanie et à assurer l’appropriation par les Palestiniens à travers leurs institutions légitimes.

Selon M. Bourita, la stabilisation et la reconstruction de Gaza permettront le lancement d’un processus réel de paix sur la base de la solution à deux Etats.

La réunion inaugurale du Conseil de Paix a été présidée par le Président Donald Trump en présence du Vice-Président américain, J. D. Vance, et du Secrétaire d’Etat, Marco Rubio, ainsi que des Chefs d’Etats et de Gouvernements et des ministres des Affaires étrangères de près d’une cinquantaine de pays.

19 février 2026 par Ignace B. Fanou




