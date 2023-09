Le Roi du Maroc lance le programme de reconstruction des régions sinistrées

SM le Roi Mohammed VI a présidé ce mercredi au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d’Al Haouz. Le budget prévisionnel de la première phase de ce programme est estimé à 120 milliards de dirhams, sur une période de cinq ans.

La séance de travail tenue ce mercredi au Palais Royal de Rabat fait suite aux Hautes Directives données par le Souverain lors des réunions du 09 et du 14 septembre, qui ont posé les jalons d’un vaste programme destiné à apporter une réponse forte, cohérente, rapide et volontariste.

La première version du programme intégré et multi-sectoriel présenté devant le Souverain, couvre les six provinces et préfecture affectées par le tremblement de terre (Marrakech, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Azilal et Ouarzazate).

Ce programme de reconstruction va impacter une population de 4,2 millions d’habitants.

Il comprend des projets visant, d’une part, la

reconstruction des logements et la mise à niveau des infrastructures touchées, conformément au dispositif d’urgence décidé lors de la réunion du 14 septembre, et d’autre part, le renforcement du développement socioéconomique dans les zones ciblées.

Le programme est structuré autour de quatre composantes principales. Il s’agit du relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures.

La deuxième composante prend en compte le désenclavement et la mise à niveau des territoires. La troisième concerne l’accélération de la résorption des déficits sociaux, notamment dans les zones montagneuses affectées par le séisme.

Quant au quatrième volet, l’accent est mis sur l’encouragement de l’activité économique et de l’emploi ainsi que la valorisation des initiatives locales.

Le programme comprend aussi la mise en place, dans chaque région, d’une grande plate-forme de réserves de première nécessité (tentes, couvertures, lits, médicaments, denrées alimentaires, et autres) pour faire face de façon immédiate aux catastrophes naturelles.

Au cours de la réunion, le Souverain a invité le gouvernement à décliner la vision présentée au niveau de chacune des provinces et préfecture concernées.

SM le Roi Mohammed VI a insisté sur l’importance d’être à l’écoute permanente de la population locale afin de lui apporter des solutions adaptées, tout en accordant l’importance nécessaire à la dimension environnementale et en veillant à respecter le patrimoine unique et les traditions et modes de vie de chaque région.

L’objectif visé est de faire en sorte que ce programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées devienne un modèle de développement territorial intégré et équilibré.

Ce programme sera financé par le budget général de l’Etat, les collectivités territoriales et le Compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, des dons et la coopération internationale.

Déjà, Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Instructions pour que le Fonds Hassan II apporte une contribution de 2 milliards de dirhams au financement de ce programme.

Plusieurs personnalités ont participé à la réunion dont le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre des Habous et des

Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, M. Faouzi Lekjaa, ainsi que le Général de Corps d’armée, Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone sud.

