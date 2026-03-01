Le Roi du Maroc exprime sa solidarité aux Émirats, au Bahreïn, à l’Arabie saoudite et au Qatar

Suite aux attaques de missiles et de drones menées par la République islamique d’Iran contre certains pays du Moyen-Orient, Sa Majesté Mohammed VI du Maroc s’est entretenu au téléphone, samedi 28 février 2026, avec les Chefs d’Etat des Emirats Arabes Unis, du Royaume de Bahreïn, du Royaume d’Arabie saoudite, et du Qatar. Le Souverain a réaffirmé à ses frères et collègues la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de leurs pays. Sa Majesté le Roi a aussi exprimé de vive voie Son soutien et Son plein appui à ces pays pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens.

Dans un communiqué du Cabinet Royal rendu public, samedi dernier à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu, plusieurs appels téléphoniques avec Ses frères et Collègues du Moyen-Orient. Il s’agit de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Émirats Arabes Unis, de Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn, de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, et de Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

SM. le Roi a réaffirmé la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de ces Etats frères et la sécurité de leurs territoires, ainsi que Son soutien et Son plein appui à ces pays dans toutes les mesures légitimes qu’ils jugent appropriées pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens.

Partant des liens fraternels ancrés et de la solidarité constante qui unit le Royaume du Maroc à ces Etats frères du Monde arabe, Sa Majesté le Roi a insisté sur le fait que ’’la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc, et que toute atteinte à leur sécurité constitue une agression grave et inacceptable et une menace directe pour la stabilité de la région".

L’Iran a mené des bombardements contre ses voisins du Moyen-Orient suite à l’opération militaire conjointe américano-israélienne lancée le 28 février 2026 sur son territoire.

