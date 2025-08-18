Le Roi du Maroc envoie 100 tonnes d’aide humanitaire à Gaza

Le Royaume du Maroc vient encore d’acheminer une aide matérielle aux populations en situation difficile en Palestine. SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, vient de manifester encore son soutien permanent et sa solidarité tangible envers le peuple palestinien frère. Le Souverain a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza.

L’information a été rendue publique, lundi, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Cette aide est composée d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, spécifiquement destinés aux catégories vulnérables, particulièrement les enfants et les nourrissons.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a tenu à ce que cette aide humanitaire soit, comme les précédentes, acheminée par voie aérienne, afin d’atteindre de manière urgente et directe les bénéficiaires parmi les frères palestiniens.

Ce lot de 100 tonnes d’aide humanitaire complémentaire est acheminé par voie aérienne par des avions militaires des Forces Armées Royales (FAR). Aussitôt arrivée, l’aide est distribuée directement aux populations bénéficiaires.

Cette initiative Royale généreuse reflète la préoccupation constante du Roi du Maroc et sa sensibilité à la situation humanitaire critique que traverse la population de Gaza, ainsi que son engagement indéfectible à soulager ses souffrances.

Ce geste de Solidarité Royale vient en appui aux 180 tonnes d’aide humanitaire et médicale d’urgence envoyés aux populations de Gaza, sur Les Très Hautes Instructions de SM. Le Roi, à la fin du mois de juillet dernier.

