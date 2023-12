Le Roi Mohammed VI signe un partenariat pour de grands projets

Le Roi Mohammed VI du Maroc et le président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, ont signé, ce lundi 4 décembre 2023, à Abou Dhabi, un partenariat visant à renforcer les relations entre les deux pays et la coopération bilatérale.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entamé ce lundi 4 décembre une visite aux Emirats arabes unis. Le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis ont décidé de mettre en place un partenariat novateur, renouvelé et enraciné.

Selon la déclaration officielle rendue publique, « les deux Chefs d’Etat ont insisté sur l’ambition des deux pays frères à mettre en place des partenariats économiques stratégiques communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux, notamment dans l’espace africain ».

Il s’agit de capitaliser « sur les relations bilatérales et les succès des investissements émiratis au Maroc, en appui au programme du développement économique et social au titre des années 2024-2029 et en accompagnement de l’évolution de l’arsenal législatif et réglementaire garantissant des opportunités d’investissement prometteuses et un climat d’affaires attractif ».

Ce partenariat vise entre autres à « instaurer un modèle de coopération économique et d’investissement global et équilibré, ouvert sur le secteur privé et générateur de bienfaits et de développement pour tous ».

Il est également question « d’activer une coopération pragmatique et concrète par le biais de projets structurants répondant aux intérêts des deux parties notamment dans les secteurs sociaux économiques et des infrastructures, des transports, de l’eau potable, de l’agriculture, de l’énergie, du tourisme, de l’immobilier ainsi que dans les domaines de la formation et de l’emploi ».

Le partenariat entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis permet la mise en œuvre de plusieurs projets. Dans le secteur des infrastructures, la priorité sera donnée à l’extension des chemins de fer (particulièrement au Train à Grande Vitesse Kénitra-Marrakech) ; au développement des aéroports, dont ceux de Casablanca, Marrakech, Dakhla (Dakhla Hub) et Nador ; l’aménagement des ports tout en investissant dans leur gestion, particulièrement le port Nador West Med et le Port de Dakhla Atlantique.

Des opportunités d’investissement seront aussi explorées dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et du développement durable. A cala s’ajoutent l’identification des opportunités de coopération stratégique dans le domaine de la sécurité alimentaire, à travers l’exploration des opportunités de partenariat avec l’Office Chérifien des Phosphates dans le domaine des fertilisants ; le développement de projets communs dans les domaines du tourisme et de l’immobilier, en particulier sur la côte méditerranéenne et dans les régions de Dakhla et de Tarfaya.

Le partenariat concerne également les domaines de l’industrie, de l’agriculture et l’agro-alimentaire et l’encouragement de ces secteurs à contribuer à la promotion des relations économiques et commerciales. Sans oublier le domaine financier et des marchés des capitaux ; les partenariats économiques et de développement des infrastructures énergétiques avec les pays africains, conformément aux systèmes juridiques et législatifs.

Les financements d’investissements seront sous forme de capitaux ; de prêts concessionnels ; de prêts commerciaux compétitifs ; de mécanismes de financement innovants ; et dons.

C’est un partenariat historique que SM. le Roi Mohammed VI du Maroc vient de conclure avec le président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane.

A.A.A

