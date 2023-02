Le Roi Mohammed VI fait don de fertilisants au Gabon

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été reçu, mercredi 15 février 2023, à Libreville par le président gabonais, Ali Bongo. Au terme des échanges entre les deux personnalités, Sa Majesté a fait don sous forme de fertilisants-engrais aux petits agriculteurs gabonais.

SM. le Roi Mohammed VI reçu au cabinet de Ali Bongo ce mercredi 15 février. La rencontre entre les deux hommes d’État reflète l’intérêt qu’ils accordent à la consolidation de leur partenariat stratégique fondé sur des relations de fraternité historiques, dont les premières bases ont été posées par feu Sa Majesté le Roi Hassan II et feu Président Omar Bongo Ondimba.

Le don offert aux petits agriculteurs gabonais ce mercredi témoigne d’une part, de la profondeur et de la richesse des liens stratégiques, étroits et fraternels entre le Royaume du Maroc à la République du Gabon, et constitue d’autre part, un exemple de coopération inter-africaine fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage. Il témoigne par ailleurs de l’engagement ferme du Roi à contribuer à la réalisation sur le continent africain, des Premier et Deuxième Objectifs de développement des Nations-Unies à l’horizon 2030.

Le don Royal est composé de fertilisants adaptés aux sols du Gabon, dans le cadre d’une approche foncièrement environnementale, basée sur l’identification des besoins en nutriments afin d’éviter toute utilisation intensive qui pourrait être dommageable.

Ce "don Royal" s’inscrit dans le cadre de la stratégie Royale, toujours soucieuse du bien-être des populations africaines du Royaume du Maroc.

La projection multiforme de la stratégie Royale en Afrique porte notamment sur la sécurité alimentaire, le développement durable, la promotion de la petite et moyenne entreprise, la médiation pour la résolution des conflits, l’accueil des migrants et réfugiés, et le maintien et la consolidation de la paix sur le continent.

