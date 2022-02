Le Roi Mohammed VI compatit à la douleur de la famille éplorée

Le Roi du Maroc vient de présenter ses sincères condoléances aux parents du petit garçon qui a rendu l’âme après avoir chuté dans un puits profond. D’après le communiqué de la Cour royale rendu public, ce samedi 5 février, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a aussi exprimé sa sincère sympathie à la famille éplorée par ce drame qui émeut tout le pays.

Suite au tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Oram, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a passé un coup de fil à M. Khaled Oram et Mme Wassima Khersheesh, les parents du défunt, décédé, après être tombé dans un puits, il y a quelques jours.

’’En cette triste occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, a exprimé ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie à tous les membres de la famille du défunt dans cette douloureuse affliction (...)", souligne un communiqué de la Cour royale, suite au décès de l’enfant.

Sa Majesté, que Dieu l’honore, a affirmé qu’il suivait de près l’évolution de ce tragique accident, en donnant ses hautes instructions à toutes les autorités concernées, avec l’intention de prendre les mesures nécessaires et de déployer tous les efforts possibles pour sauver la vie du défunt, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant a voulu qu’il réponde à l’appel de son Seigneur, satisfait et satisfaisant.

Le Roi Mohammed VI a également exprimé sa gratitude pour les efforts inlassables déployés par les différentes autorités et forces publiques, ainsi que pour les activités collectives, et pour la forte solidarité et la large sympathie dont la famille du défunt a bénéficié auprès des citoyens marocains dans cette douloureuse circonstance.

Sa Majesté le Roi a assuré la famille du défunt, de sa sympathie et de ses soins indéfectibles.

Rayan, un enfant de 5 ans, est tombé depuis mardi soir dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur, dans le village d’Ighrane, province de Chefchaouen, dans le nord du Maroc. Malgré les gros moyens de secours déployés par les autorités du Royaume et la mobilisation des bonnes volontés, le petit garçon n’a pu être sauvé. Un drame qui a plongé tout le pays dans une grande tristesse.

