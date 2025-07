Le Roi Mohammed VI célèbre les Lionnes de l’Atlas

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a reçu l’équipe féminine du Maroc. C’est après leur remarquable parcours en Coupe d’Afrique des Nations féminine (CAN).

Reconnaissance royale des performances des Lionnes de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations féminine (CAN). Elles ont été reçues avec honneur par le Roi Mohammed VI. Le développement du football féminin est une priorité pour le Maroc depuis plusieurs années. Sous l’impulsion du Roi, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) présidée par Fouzi Lekjaa a adopté en 2019, un plan stratégique sur 4 ans (2020-2024) pour le développement du football féminin. La stratégie a permis de mettre en place une Ligue nationale féminine structurée (1ère et 2e divisions) ; un championnat U17 et U15 pour les jeunes filles ; un soutien financier mensuel aux clubs féminins et un encadrement technique renforcé (formations, certification des entraîneurs). Le Maroc a aussi intégré le football féminin dans les Académies régionales de la FRMF et créé de centres de formation dédiés aux jeunes filles. La FRMF collabore avec les écoles pour détecter les talents à un jeune âge. Sans oublier la couverture médiatique accrue dans la presse et les réseaux sociaux mettant en lumière les performances des clubs et des sélections.

La rencontre entre le Roi et l’équipe nationale féminine symbolise la valorisation de tout un parcours collectif et ouvre la voie à de nouvelles ambitions pour le football féminin au Maroc. Ce geste fort illustre l’importance accordée au sport dans le Royaume, en tant qu’outil de rayonnement mondial, mais aussi comme levier d’inclusion sociale, de respect et d’équité.

FOOTBALL FÉMININ MAROCAIN – RÉSUMÉ PAR NIVEAUX (depuis 2021)

ÉQUIPE A

– WAFCON 2022 : Finaliste

– WAFCON 2024 : Finaliste

– Coupe du Monde 2023 : première participation → qualification en 1/8e de finale

ÉQUIPE U20

– U20 WC Costa Rica 2022 : première participation (3 défaites, élimination en phase de groupes).

– U20 WC Colombie 2024 : qualifiées (à venir).

ÉQUIPE U17

– U17 WC Inde 2022 : première participation, 1 victoire (1‑0 vs Inde), élimination en phase de groupes.

– U17 WC RD‑Dominicaine 2024 : qualifiées à nouveau.

ÉQUIPE FÉMININE DE FUTSAL – A

– Championne - Coupe d’Afrique des Nations de Futsal Féminine (WAFUTSAL) 2025 (Inaugurale, organisée au Maroc – 22 au 30 avril 2025)

– Championnes d’Afrique ( Maroc) xDistinctions

– Meilleure buteuse : Doha El Madani (5 buts)

– Meilleure joueuse : Jasmine Demraoui

– Meilleure gardienne : Najiati Idrisa

CLUBS MAROCAINS EN LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE DE LA CAF

AS FAR (Rabat)

2022 (Maroc)

– Championnes d’Afrique

– Finale : victoire 4-0 contre Mamelodi Sundowns.

– Première equipe marocaine à remporter la Ligue des Champions CAF féminine.

2023 (Côte d’Ivoire) :

– Finaliste - Défaite 3-0 contre Mamelodi Sundowns.

Sporting Club Casablanca

2023 (Côte d’Ivoire) :

– Première participation à la Ligue des Champions CAF. Le SCC s’incline 0‑3 contre les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns, devenant vice-championne de la CAF lors de leur première participation à la finale

– Confirme la montée du football féminin en club au Maroc au-delà de l’AS FAR.

Le Maroc est la première nation avec deux clubs différents finalistes en Ligue des Champions féminine : AS FAR (2022) et SC Casablanca (2023)

