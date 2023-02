Le Roi Mohammed VI annoncé au Sénégal ce mercredi

Le Roi du Maroc, Mohammed VI effectue mercredi 22 février 2023, une visite officielle au Sénégal. L’annonce a été faite par Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères.

Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc va fouler le sol sénégalais ce mercredi 22 février 2023. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc a informé son homologue sénégalais au cours d’une audience mardi 21 février.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accueilli ce soir mon ami et frère, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, Nasser Bourita, venu accompagner Sa Majesté le Roi Mohammed VI en visite officielle au Sénégal pour compter de demain », a tweeté Aïssata Tall Sall fière de l’annonce qui lui est faite.

Cette visite de travail et d’amitié du Roi, selon l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, est « la neuvième du genre depuis l’accession de sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

« A mon humble avis, c’est un gage renouvelé de fidélité à la relation singulière qui lie nos deux pays », a indiqué Hassan Naciri dans un entretien rapporté par l’Agence sénégalaise de presse. « Ce sera l’occasion de tracer des feuilles de route, formuler des réponses aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels nous faisons face et qui ne peuvent être appréhendés que dans le cadre d’une démarche coopérative et solidaire », a-t-il ajouté.

22 février 2023 par ,