Le Real Madrid remporte la Coupe du roi

Avant de retrouver la Ligue des Champions et un adversaire familier (Manchester City), le Real Madrid s’est offert la Copa del Rey ce samedi 06 Mai 2023.

Encore un trophée pour la Maison Blanche. Le Real Madrid est sacré champion de la Copa del Rey 2023 après sa victoire 2-1 contre Osasuna en finale ce samedi.

Le Real Madrid a ouvert le score lors de cette finale dès la 2e minute grâce à un superbe travail de Vinicius sur la gauche, qui a débordé son adversaire avant de centrer en retrait pour Rodrygo, qui inscrit son premier but de la soirée.

En seconde période, Osasuna a pu égaliser à la 58e minute par l’intermédiaire de Torro, qui a trompé Courtois d’une frappe puissante. Mais, le Real Madrid reprendra l’avantage six minutes plus tard, grâce à un autre but de Rodrygo, qui a profité d’une nouvelle passe décisive de Vinicius pour marquer le but de la victoire.

2-1 au coup de sifflet final, le Real Madrid remporte donc la coupe du roi. Un trophée qu’il n’a plus soulever depuis 2011.

J.S

7 mai 2023 par