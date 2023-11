Le Real Madrid qualifié à son tour pour les 8es de finale

S’en est fini pour le compte de la 4e journée de la phase de Poules de la Ligue des Champions ce mercredi 08 Novembre 2023. Au terme des huits matchs de la soirée, le Real Madrid, le Bayern, l’Inter Milan et la Real Sociedad, ont tous validé leurs tickets pour la phase à élimination directe de la plus prestigieuse des compétitions européennes.



Les choses se précisent dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au terme de la 4e journée de la phase de groupes ce mercredi soir. Après Manchester City et Leipzig mardi, le Real Madrid a également validé son billet pour la suite de la compétition avec son large succès contre Braga (3-0). Trois autres clubs suivent également. Il s’agit du Bayern Munich, de l’Inter Milan et de la Real Sociedad qui verront tous la suite de la compétition.

Le Bayern avait à signer une nouvelle victoire face à Galatasaray pour composter le billet. La victoire aura mis du temps à se dessiner au cours du match dans la soirée de ce mercredi. Mais grâce à un doublé de l’inévitable Harry Kane à la 79e et à la 86e, les Bavarois ont fini par obtenir la victoire et donc la place en huitièmes. L’Inter Milan, en obtenant un très court succès à Salzbourg sur un penalty de Lautaro Martinez en fin de match (1-0), se qualifie aussi et qualifie du même coup la Real Sociedad, leader de la même poule.

Match totalement dingue entre Copenhague et Manchester United. Les Red Devils ont pourtant mené de deux buts avec un doublé de Hojlund avant qu’une expulsion de Rashford ne complique tout. Elyounoussi et Gonçalves ont ramené les Danois à hauteur avant que Bruno Fernandes n’offre un nouvel avantage à United. Une joie de courte durée puisque Lerager et enfin Bardaghji en toute fin de match ont permis aux Danois de s’imposer et de reprendre la deuxième place derrière le Bayern. Manchester United lui, est dernier.

