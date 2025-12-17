mercredi, 17 décembre 2025 -

Industries culturelles créatives

Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier




Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a approuvé la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du Quartier Culturel Créatif (QCC) de Cotonou.

Pensé comme un espace intégré, le Quartier Culturel Créatif (QCC) de Cotonou s’étendra sur « une superficie de plus de 12 hectares ». Il ambitionne de devenir « l’épicentre des industries culturelles et créatives du Bénin », selon le Conseil des ministres.

Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la réalisation des travaux.

Le site accueillera des manifestations dédiées « à l’innovation, la création, la diffusion et la consommation culturelle ».

La commercialisation de biens culturels et artistiques y est également prévue. Le projet regroupera « plusieurs équipements et activités interconnectés ». L’objectif du projet est de faire de Cotonou « une plateforme culturelle majeure en Afrique de l’Ouest ».
M. M.

17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




