Le Push and Pull Moov Money-Coris Bank opérationnel

Omar NAHLI, Directeur Général de Moov Africa et Jean-Jacques GOLOU, Directeur Général de Coris Bank International Bénin (CBI) ont procédé au lancement officiel, mardi 21 février 2023, du service Push and Pull Moov Money et Coris Bank. Le nouveau service né de la collaboration entre le réseau de téléphonie mobile et la banque vise à faciliter les opérations aux clients à distance.

Les transferts bancaires des comptes Coris Bank vers les comptes Moov Money, et les transferts Moov Money vers les comptes Coris Bank sont désormais possibles. Ceci, grâce au service Push and Pull lancé, mardi 21 février 2023, au siège de la direction générale de Moov Africa à Cotonou.

Pour souscrire à ce nouveau service, il suffit de prendre son téléphone portable et de se diriger vers le menu opération avec la banque, de sélectionner son code agence, de saisir le numéro de son compte bancaire, et de confirmer avec le mot de passe Moov Money. Après cette première étape, le client se rend ensuite dans une agence Coris Bank muni de sa pièce d’identité pour finaliser le reste du processus en remplissant le formulaire dédié au service. Il peut également établir la liaison de son compte bancaire à son compte Moov Money en tapant le code USSD *855*1*3*8#.

Le nouveau service selon la secretaire générale de Moov Money, va faciliter « l’expérience client » chez les abonnés. Ils pourront transférer de l’argent de leurs comptes Coris Bank vers leurs comptes Moov Money, et vis versa, a fait observer Astrid HOUNGBO.

Ses propos seront étayés par le Directeur marketing et communication de Moov Africa. Push and Pull selon

Mostafa EL HOUTI, est un service qui offre assez de possibilités aux « clients communs » de Moov Money et de Coris Bank. Il leur permet de gagner du temps et de l’argent grâce à l’inter connectivité des deux entreprises ; ce qui limite les déplacements vers les agences, a-t-il précisé.

Ce nouveau service selon le Directeur Général de Coris Bank, relève « d’une belle avancée pour les deux entreprises ». Il participe de la promotion du digital au Bénin, a confié Jean-Jacques GOLOU. Il a par ailleurs exprimé ses remerciements au Directeur Général de Moov Africa pour sa disponibilité et son leadership éclairé qui ont permis au projet d’évoluer. Jean-Jacques GOLOU s’est dit heureux que Coris Bank fasse partie des institutions financières avec lesquelles Moov Africa travaille sur les projets de banking.

A l’entame, le Directeur Général de Moov Africa s’est dit très honoré de lancer le partenariat qui va permettre aux clients des deux entreprises de profiter du nouveau service. Coris Bank selon Omar Omar NAHLI, est une banque « dynamique et discrète ».

Fier du processus ayant abouti à la mise en place de Moov Banking avec Coris Bank, il a remercié les équipes des deux entreprises qui ont travaillé à l’avènement de ce service.

Outre les transferts bancaires et les transferts Moov Money, les clients peuvent consulter leur solde via la nouvelle plateforme.

F. A. A.

22 février 2023 par