Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin

Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans les communes de Ouidah, Comè, Kpomassè, Semè-Kpodji, et Grand-Popo, transforme en profondeur la qualité du sel iodé communément appelé "Xwladjè". Et ce, grâce à la modernisation des équipements de production, l’introduction de nouvelles techniques de cuisson et de séchage.

Le "Xwladjè" se modernise grâce au Prosel, une initiative soutenue par gouvernement du Bénin, le fonds IBSA (Inde, Brésil, Afrique du Sud) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Benin. Grâce à la modernisation des équipements de production, l’introduction de nouvelles techniques de cuisson et de séchage, la production du xwlajè s’est améliorée et se fait suivant des normes de qualité et d’hygiène, et mis sur le marché avec un prix compétitif.

Selon les chiffres publiés par le PNUD, 1665 producteurs/trices de sel sont accompagnés dans le cadre du Prosel ; 24 coopératives de production de sel formalisées ; 8 machines d’iodation d’une capacité de 5 tonnes /jour acquis installées dans les 5 communes d’intervention du projet ; et 1 espace d’iodation, de conditionnement et de commercialisation du sel iodé installé au marché Kpassè de Ouidah.

