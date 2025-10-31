Le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité consolidé

Finaliser le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité, en vue de l’adoption d’un cadre national de référence pour la paix et la sécurité au Bénin. Tel est le but de l’atelier national d’enrichissement et de validation tenu à Bohicon du 27 au 29 octobre 2025 sous le leadership du le Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale et le Ministère des Sports

Dernière ligne droite dans le processus d’élaboration du cadre stratégique national visant à renforcer la participation significative des jeunes à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et à la cohésion sociale au Bénin. Cette étape cruciale vient d’être franchie à Bohicon où, ont été mobilisés des représentants de ministères sectoriels, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des jeunes leaders membres de la Coalition nationale Jeunesse, Paix et Sécurité. Au menu de ce rassemblement productif de trois jours, la consolidation et validation techniques du Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité (PN JPS). Il s’est agi de corriger les insuffisances méthodologiques et techniques relevées, afin de le rendre conforme aux normes nationales de planification.

Conçu en mai 2025 à la suite des consultations départementales réalisées en 2024 ayant impliqué les jeunes et spécialistes de jeunesse, le premier draft du programme sous le vocable de plan d’action national, était non conforme aux dispositions de la loi n°2024-09 du 20 février 2024 portant planification, suivi et évaluation des politiques publiques du Bénin.

Corrections faites désormais, à l’occasion dudit atelier national d’enrichissement et de validation à Bohicon, consacré à une relecture critique, une consolidation et à la validation techniques qui emporte son ancrage national et assure son alignement aux standards nationaux.

Processus participatif et inclusif

Lancé en juin 2024, la rédaction du Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité s’inscrit dans un processus participatif et inclusif de consultations ayant mobilisé un large éventail d’acteurs, notamment des organisations de jeunesse, des Organisations de la Société civile, des ministères sectoriels et des partenaires techniques et financiers. Il intègre une série de consultations départementales et virtuelles, puis l’organisation d’un atelier de rédaction, qui ont permis de recueillir les propositions, besoins et priorités exprimés par les jeunes, les autorités locales et les communautés.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet régional Jeunesse, Paix et Sécurité, financé par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la paix et le développement (UNPDF) et soutenu par le Département des Affaires Politiques et de Consolidation de la Paix (DPPA), le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), ainsi que la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Harmoniser

Les travaux à Bohicon du 27 au 29 octobre dernier, réunissant 50 acteurs clés, ont consisté à l’examen et à la correction des insuffisances méthodologiques relevées dans ledit programme au terme du processus d’élaboration, à harmoniser son contenu notamment en ses axes stratégiques et cadre logique avec les exigences de la loi 2024-09 et du guide national de planification. Aussi, le budget prévisionnel du programme est-il techniquement ajusté et validé.

En sus des présentations en plénière, lesdits travaux ont favorisé la finalisation du programme, fruit des échanges et discussions techniques, ainsi que des amendements finaux et séances de validation collective.

Au terme des travaux, le Bénin dispose, d’un projet de document-cadre de référence et aux normes exigibles pour la coordination, la mise en œuvre et le suivi des interventions dans le domaine jeunesse, paix et sécurité.

« Ce programme est bien plus qu’un document : il traduit une vision commune d’un Bénin où chaque jeune est un acteur de paix, un bâtisseur de stabilité et un moteur de développement durable », indique, au nom de l’UNFPA, Benoît Libali, Représentant résident adjoint de l’agence onusienne, qui salue à l’occasion le leadership du gouvernement du Bénin et la mobilisation collective autour du processus engageant une jeunesse actrice de paix. Il a également rappelé que l’UNFPA, à travers son mandat de promotion des droits et du potentiel des jeunes, continuera d’appuyer, en collaboration avec l’ensemble du système des Nations Unies et les autres partenaires, le gouvernement pour faire de l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité un levier de transformation sociale et de gouvernance inclusive au Bénin.

Encadré

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la paix et le développement, un appui déterminant

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la paix et le développement créé en 2016, est l’un des partenaires financiers du processus d’élaboration des cadres nationaux d’opérationnalisation de l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité, en appui au gouvernement et aux Nations Unies pour la prévention des crises et la consolidation de la paix par la jeunesse. Grâce à ce financement, le Bénin rejoint la dynamique régionale des pays africains ayant intégré les principes de la résolution 2250 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de ses résolutions connexes (2419, 2535, 2601). Fidèle à son mandat de promotion des droits et du potentiel des jeunes, L’UNFPA n’a de cesse d’affirmer son appui au gouvernement et à ses partenaires pour faire de l’agenda Jeunesse, Paix et Sécurité un levier de transformation sociale et de gouvernance inclusive.

