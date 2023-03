Le Professeur Djogbénou pleure la mort de Raphaël Avocefohoun

Le Professeur Joseph Djogbénou a réagi à la mort de l’ingénieur de son de l’Ortb Raphaël Avocefohoun.

« Raphaël Avocefohoun, dont je viens d’apprendre le rappel à Dieu, a toujours, par sa propre magie des ondes, assuré sa présence quotidienne dans toutes les familles du Bénin, depuis ce temps auquel on ne peut plus remonter », a écrit le Professeur Joseph Djogbénou dans une publication sur sa page Facebook.

Le défunt, ingénieur de son à la radio nationale (ORTB) est décédé samedi 4 mars au Cnhu de Cotonou des suites d’une maladie.

Selon Joseph Djogbénou, « il ne fut pas la parole. Il ne fut pas l’image ». « Il fut, avec d’autres étoiles anonymes, humbles et discrètes, celui qui éclot la parole et l’image. Mes pensées à sa famille professionnelle et biologique », a-t-il ajouté.

