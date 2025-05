Le Procureur de la CRIET se prononce sur l’affaire du parti Le Libéral

Le Procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) sera face à la presse ce vendredi 16 mai 2025. Mario METONOU va se prononcer sur l’affaire ‘’corruption dans l’attribution de récépissé’’ impliquant les responsables du parti Le Libéral et des cadres du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Une sortie médiatique du Procureur de la République annoncée, ce vendredi 16 mai 2025, après la déclaration du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique dans l’affaire de corruption relative à l’attribution de récépissé au parti Le Libéral en création.

Le dossier implique le président de la formation politique, Richard Boni Ouorou, ses collaborateurs et des cadres du ministère de l’intérieur, notamment un cadre de la Direction des partis politiques et des affaires électorales, et un autre de la Direction des affaires intérieures et des cultes. Ils sont accusé d’avoir pris de l’argent (des millions de francs CFA) chez le président du parti Le Libéral pour faciliter l’attribution de récépissé de sa formation politique.

Au cours de la rencontre avec la presse, le procureur va faire le point de la procédure dans ce dossier et situer l’opinion publique sur cette affaire de corruption qui éclabousse le ministère de l’intérieur et le parti Le Libéral du Bénin (LLB).

F. A. A.

16 mai 2025 par