Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise

Le Prix Nobel James Robinson à Cotonou pour les JSEB 2025




Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024, est déjà à Cotonou dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025.

Sous le thème « Institutions et Prospérité des Nations », les JSEB 2025 se tiendront à l’hôtel Golden Tulip-Le Diplomate les 27 et 28 novembre et offriront un espace unique de dialogue entre chercheurs, étudiants, décideurs et partenaires techniques.
L’événement bénéficie du soutien du PNUD, partenaire officiel avec la participation du Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024.

Économiste et politologue de renom, James Robinson dirige l’Institut Pearson à l’Université de Chicago et occupe la chaire Richard L. Pearson. Ses travaux, en collaboration avec Daron Acemoglu, ont révolutionné la compréhension des liens entre institutions politiques et prospérité des sociétés, notamment à travers le succès international de Why Nations Fail (Pourquoi les nations échouent).

Récompensé en 2024 par le Prix Nobel pour ses recherches sur le rôle des institutions dans le développement économique, le Professeur Robinson apportera à Cotonou une perspective unique sur les mécanismes qui façonnent le succès ou l’échec des nations. Sa présence à Cotonou illustre l’importance des JSEB comme plateforme incontournable pour penser et construire l’avenir économique du Bénin et de l’Afrique.

24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




SOGEMA condamnée à verser 2,7 millions FCFA à un prestataire


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 20 novembre 2025, la (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel 2024 en économie , séjourne à Cotonou


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024 (…)
Lire la suite

Près de 29 milliards FCFA pour le ministère des Affaires sociales


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur le programme TAI pour soutenir la GDIZ


23 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Forum Entreprises – Talents Africains à l’International (TAI) s’est (…)
Lire la suite

La plateforme nationale de cessions et transmissions d’entreprises lancée ‎


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en (…)
Lire la suite

« Travel Smart with Lithium Batteries », la campagne mondiale de (…)


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA), a lancé le 20 (…)
Lire la suite

L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a (…)
Lire la suite

Une nouvelle impulsion pour la digitalisation en Afrique de l’Ouest et (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de (…)
Lire la suite

Yango veut révolutionner la mobilité au Bénin (K. Soro)


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sept mois après la relance de ses activités au Bénin, Yango veut (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards d’USD de paiements instantanés en 2024


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion (…)
Lire la suite

Un poste de péage sur la route Cotonou-Bohicon


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat (…)
Lire la suite

Les API de l’UEMOA redéfinissent leurs priorités pour le travail décent


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme de deux jours de travaux sur la promotion et la facilitation (…)
Lire la suite

Un village de vacances Club Med dans 2 ans à Avlékété


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 12 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Nouvelle baisse des prix à la consommation en octobre


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a enregistré une (…)
Lire la suite

Le port de Cotonou gagne 100 places au classement mondial 2024


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Port autonome de Cotonou (PAC) confirme sa montée en puissance. (…)
Lire la suite

Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les (…)


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la (…)
Lire la suite

ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier (…)
Lire la suite

145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Lire la suite


