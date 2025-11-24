Le Prix Nobel James Robinson à Cotonou pour les JSEB 2025

Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024, est déjà à Cotonou dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025.

Sous le thème « Institutions et Prospérité des Nations », les JSEB 2025 se tiendront à l’hôtel Golden Tulip-Le Diplomate les 27 et 28 novembre et offriront un espace unique de dialogue entre chercheurs, étudiants, décideurs et partenaires techniques.

L’événement bénéficie du soutien du PNUD, partenaire officiel avec la participation du Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024.

Économiste et politologue de renom, James Robinson dirige l’Institut Pearson à l’Université de Chicago et occupe la chaire Richard L. Pearson. Ses travaux, en collaboration avec Daron Acemoglu, ont révolutionné la compréhension des liens entre institutions politiques et prospérité des sociétés, notamment à travers le succès international de Why Nations Fail (Pourquoi les nations échouent).

Récompensé en 2024 par le Prix Nobel pour ses recherches sur le rôle des institutions dans le développement économique, le Professeur Robinson apportera à Cotonou une perspective unique sur les mécanismes qui façonnent le succès ou l’échec des nations. Sa présence à Cotonou illustre l’importance des JSEB comme plateforme incontournable pour penser et construire l’avenir économique du Bénin et de l’Afrique.

