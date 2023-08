Le Président du Conseil départemental et une délégation de guadeloupéens à la GDIZ

Le président du Conseil départemental de la Guadeloupe, Guy Losbar, à la tête d’une forte délégation a visité la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) dans l’après-midi du vendredi 25 août 2023. Cette visite s’inscrit dans le cadre du volet économique de la mission qu’il conduit au Bénin à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition (JISTNA).

Au delà des rencontres culturelles, artistiques et mémorielles, la coopération entre le Bénin et la Guadeloupe prend bientôt une tournure économique. Le président du Conseil départemental de la Guadeloupe a visité à cet effet, la Zone industrielle de Glo-Djigbé ce vendredi 25 août 2023.

Au terme de la visite ponctuée d’une séance d’explication à la salle maquette, et sur le site des usines de transformation et des entrepôts, Guy Losbar s’est dit très impressionné et satisfait du vaste projet d’industrialisation du gouvernement béninois. « C’est bien pensé, et cela intègre même les aspects environnementaux », a-t-il confié fier du travail de conception et de réalisation qui est fait. Le président du Conseil départemental s’est également dit très impressionné par rapport au nombre d’emplois créés au terme de la première phase de 400 ha, soit environ 7000 emplois. « Je reviendrai avec des investisseurs guadeloupéens de manière à ce qu’ils puissent être dans cette dynamique », a promis Guy Losbar.

La délégation est composée entre autres, de Jean-Philippe Courtois, 1er vice-président, maire de Capesterre Belle-Eau ; Adrien Baron, vice-président, Maire de Sainte-Rose ; Ferdy Louisy, maire de Goyave ; Tania Galvani, 1er adjoint ville de Pointe à Pitre ; Jean-Luc Romana, Conseiller du Président ; et Emmanuel Gordien, Président du collectif CM 98.

