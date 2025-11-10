lundi, 10 novembre 2025 -

Sommet africain de la finance et de l’industrie (AFIS) 2025

Le Président de la BIDC plaide pour une augmentation du financement climatique




Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a plaidé en faveur de l’importance stratégique des instruments innovants de financement climatique pour la croissance et la transformation durables de l’Afrique. C’était à l’occasion du Sommet africain de la finance et de l’industrie (AFIS) 2025, tenu à Casablanca, au Maroc.

« Climat et marchés obligataires : comment construire l’arsenal financier durable de l’Afrique », c’est la thématique développée par Dr Donkor au cours des travaux de l’édition 2025 du Sommet africain de la finance et de l’industrie 2025. Il a démontré dans sa communication que le continent dispose de ressources suffisantes pour financer ses investissements climato-intelligents.

Le continent africain selon le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, détient plus de 160 milliards de dollars américains « rien qu’en fonds de pension, dont plus de 90 % sont détenus dans des titres et instruments d’État, dont 40 milliards de dollars américains en Afrique de l’Ouest ». Pour lui, ce qui subsiste, c’est l’attrait des projets (c’est-à-dire des retours sur investissement sains) et la volonté de les réaliser. Il a appelé à cette occasion, les Gouvernements et Institutions africains à « prendre des mesures actives pour réduire les risques des projets climatiques et promulguer des régimes et mécanismes réglementaires propices à la mobilisation de financements sensibles au climat, favorisant ainsi une croissance et un développement durables.

Dr George Agyekum Donkor a en outre indiqué que les IFD possèdent l’avantage unique de catalyser ces ressources vertes afin d’aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs d’investissement vert. À titre d’exemple, il a rappelé que la BIDC a été la première IFD à avoir émis une obligation verte, sociale et durable (GSS) sur le marché de l’UEMOA en juillet 2024 pour soutenir des projets à caractère ESG.

Le Sommet Africain de la Finance et de l’Industrie est une plateforme annuelle majeure qui réunit des institutions financières, des dirigeants du secteur privé, des décideurs politiques et des partenaires de développement afin de faire progresser le dialogue et l’action pour la transformation industrielle et financière de l’Afrique.

10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




