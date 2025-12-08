Le Président de l’Assemblée, condamne la tentative de coup d’État

Chères Béninoises, chers Béninois,

En ma qualité de Président de l’Assemblée nationale, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de déstabilisation intervenue ce dimanche 07 décembre 2026.

Notre pays a résolument choisi la paix, la démocratie et la stabilité. Rien ne saurait justifier des agissements qui visent à compromettre la quiétude nationale et à fragiliser nos institutions.

Je lance un appel solennel au calme et à l’apaisement. Le Bénin reste debout, fidèle à son idéal républicain. Sous la clairvoyance et la constance du Président de la République, garant de nos institutions, notre démocratie a su montrer une fois de plus sa solidité face à l’épreuve.

Je voudrais exprimer mes félicitations les plus chaleureuses et ma profonde gratitude aux éléments des Forces de Défense et de Sécurité. Leur sang-froid, leur loyauté et leur professionnalisme ont permis de préserver l’intégrité de la République et d’assurer la continuité de l’État. Ils ont été, encore une fois, à la hauteur de leur serment et de l’attente du peuple béninois.

Je rassure enfin nos concitoyens que les institutions fonctionnent normalement et que toutes les dispositions utiles sont prises pour garantir la sécurité et la libre circulation de chacun.

Restons unis, vigilants et profondément attachés à notre patrie.

Vive la République !

Vive le Bénin !