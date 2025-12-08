jeudi, 11 décembre 2025 -

2890 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Le Président de l’Assemblée, condamne la tentative de coup d’État




Après la tentative de déstabilisation du regime démocratique au Bénin, hier dimanche 7 décembre 2026, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou n’a pas hésité à condamner fermement la tentative de remise en cause de l’ordre républicain. Par la même occasion il rassure que les institutions fonctionnent normalement.

Lire l’intégralité de sa déclaration :

Chères Béninoises, chers Béninois,

En ma qualité de Président de l’Assemblée nationale, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de déstabilisation intervenue ce dimanche 07 décembre 2026.

Notre pays a résolument choisi la paix, la démocratie et la stabilité. Rien ne saurait justifier des agissements qui visent à compromettre la quiétude nationale et à fragiliser nos institutions.

Je lance un appel solennel au calme et à l’apaisement. Le Bénin reste debout, fidèle à son idéal républicain. Sous la clairvoyance et la constance du Président de la République, garant de nos institutions, notre démocratie a su montrer une fois de plus sa solidité face à l’épreuve.

Je voudrais exprimer mes félicitations les plus chaleureuses et ma profonde gratitude aux éléments des Forces de Défense et de Sécurité. Leur sang-froid, leur loyauté et leur professionnalisme ont permis de préserver l’intégrité de la République et d’assurer la continuité de l’État. Ils ont été, encore une fois, à la hauteur de leur serment et de l’attente du peuple béninois.

Je rassure enfin nos concitoyens que les institutions fonctionnent normalement et que toutes les dispositions utiles sont prises pour garantir la sécurité et la libre circulation de chacun.

Restons unis, vigilants et profondément attachés à notre patrie.

Vive la République !

Vive le Bénin !
www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 décembre 2025 par La Rédaction




En image, l’arrestation du commissaire Landry Bignon D Kindjanhoundé


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Lire la suite

L’officier de police auteur d’une vidéo incendiaire arrêté


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Lire la suite

Le gouvernement fait le point sur la mutinerie


8 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire élargi aux Ministres conseillers et (…)
Lire la suite

Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont (…)
Lire la suite

Un pasteur jugé pour avoir intégré des fidèles à la plateforme CEA


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Accusé d’avoir encouragé au moins 35 de ses fidèles à investir sur CEA, (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un laboratoire d’analyse ADN


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

En appel, le sort de Steve Amoussou fixé le 15 décembre prochain


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Ouvert en octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou, alias « (…)
Lire la suite

08 Nigériens jugés pour transport illégal de devises


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Huit (08) ressortissants nigériens, arrêtés le 5 novembre 2025 à la (…)
Lire la suite

un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé


26 novembre 2025 par La Rédaction
: Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
Lire la suite

1 agresseur arrêté, 2 suspects recherchés


22 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police a annoncé, le 21 novembre, l’arrestation de l’un des (…)
Lire la suite

Des faux billets de FCFA et dollars saisis chez un escroc


22 novembre 2025 par Marc Mensah
Une opération conjointe menée dimanche 16 novembre 2025 à Abomey, par (…)
Lire la suite

Un malfrat arrêté après un vol à main armée, deux autres en fuite


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à (…)
Lire la suite

Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Lire la suite

Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi (…)
Lire la suite

L’AJE invite 95 personnes à son antenne d’Abomey


20 novembre 2025 par Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Lire la suite

Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Lire la suite

Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs


12 novembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, (…)
Lire la suite

3 escrocs arrêtés pour faux billets et portefeuilles magiques


12 novembre 2025 par Marc Mensah
03 individus ont été interpellés, mardi 11 novembre 2025 à Ahozon, dans (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires