Macky Sall a déjà défini l’objectif du Sénégal

Le Président sénégalais Macky Sall a d’ores et déjà alerté les Lions de la Téranga et leur sélectionneur Aliou Cissé.

Le chef de l’Etat sénégalais a fixé un objectif bien défini pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Côte d’Ivoire en 2023 après la CAN 2021 remportée au Cameroun.

En effet, les joueurs dirigés par Aliou Cissé se préparent à aller chercher un nouveau sacre en Côte d’ivoire. Après avoir galéré pour biens d’années, le Sénégal s’est offert la plus prestigieuse des compétitions africaines au Cameroun en 2021. Mais cela ne suffit pas. Macky Sall désire soulever la prochaine CAN en Côte d’Ivoire. Il a même déjà averti Aliou Cissé et sa bande.

Lors d’un entretien accordé à la radio locale RFM, Sall, avoue avoir fixé un objectif très clair au sélectionneur des Lions.

« La place du football sénégalais est tout en haut, il faut le faire. Nous avons déployé les moyens pour cela (…) c’est le moment de féliciter ceux qui travaillent autour du football, les écoles de football, les formateurs, tous. Nous avons longtemps couru après la Coupe d’Afrique jusqu’en 2022. J’ai dit à Aliou Cissé et Augustin Senghor qu’il faut une ‘remontada’ pour rattraper notre retard. Il faut remporter la CAN en Côte d’Ivoire et celle suivante. On a déjà un trophée, il nous faut trois étoiles sur le maillot du Sénégal », a lâché le numéro un sénégalais.

Le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Algérie et autres sont donc avertis.

25 avril 2023 par ,