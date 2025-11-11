Le 17 octobre, dans la salle de conférence de l’Association Financière et Commerciale pour la Coopération Euro-Asiatique (FBA EAC), et dans le cadre du deuxième Forum International « Russia-Africa Expo 2025 », une table ronde sur le thème « Le Potentiel de l’Industrie Minière Africaine : Nouvelles Opportunités de Coopération avec la Russie et la Chine » s’est tenue. L’événement a constitué une plateforme importante pour renforcer le partenariat trilatéral Russie-Chine-Afrique dans le domaine du développement industriel et technologique.

La table ronde a été organisée par la FBA EAC, avec comme co-organisateurs le Conseil de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Fédération de Russie pour la Politique Financière, Industrielle et d’Investissement, la Fondation pour la Paix, la Commission des Affaires Internationales de la Douma d’État russe, le Club Russie-Afrique de l’Université d’État Lomonossov de Moscou (MGU), l’Université RUDN Patrice-Lumumba et la société « Kapital-Info ».

L’événement a rassemblé plus de 70 participants – diplomates, représentants du monde des affaires, de la science et d’organisations internationales. Parmi eux figuraient des délégations de plus de 15 pays africains, ainsi que de Russie, de Chine et d’Iran.

La délégation chinoise a joué un rôle particulier lors de l’événement. Parmi les participants se trouvaient Sun Yongjun, Premier Secrétaire de l’Ambassade de la République Populaire de Chine, et Liu Yan, Deuxième Secrétaire, ainsi que des représentants de l’« Usine de Pompes de Chongqing » (en ligne) : Su Ao, Ji Xiaodong, Yang Jiaquan, Yang Yiguang et Wang Renjie. La participation de la partie chinoise a confirmé l’orientation pratique de la coopération trilatérale et la volonté de mettre en œuvre conjointement des projets dans le secteur minier..

Jean Rick Biyaya Kadievu (Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade de la République Démocratique du Congo en Russie), Sid’Ahmed Cheikh Ould Aichetou (Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie) ; Eric Rubayita (Conseiller de l’Ambassade du Rwanda) ; Diarra Hadja Niamé Mariam Fofana (Présidente du Programme de Consultations et d’Actions pour les Femmes Leaders du Mali) ; Gerry Mane (Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications et des TIC, Guinée-Bissau) ; Pierre Bangourou (Africa International Trade Connection, Côte d’Ivoire) ; Yumssi Tichuè (Général Import Export SARL, Cameroun) ; Amadou Demba Sy (Demba Mining & Frères, Cameroun) ; Domou Nouble Bruno Alkis (GIES, Cameroun).

Les interventions des orateurs africains ont souligné la volonté du continent d’attirer des investissements, d’adopter de nouvelles technologies et de constituer des chaînes de production durables. Une attention particulière a été accordée aux questions de logistique, de formation du personnel et d’écologie.

Un représentant de l’Iran a également pris part aux travaux de la table ronde — Mehdi Rezazadeh, Fondateur et Directeur Général de ZedPay Financial System & Services P.J.S.C. Sa participation a en outre souligné le caractère interrégional des discussions et l’intérêt pour un élargissement de la coopération financière et technologique dans le cadre de projets sectoriels.

M. Li Shaobin, Président de la FBA EAC, s’est adressé aux participants par un discours de bienvenue, soulignant que le développement de la coopération avec l’Afrique dans le secteur minier ouvre de nouveaux horizons pour l’ensemble de l’espace commercial eurasiatique.

Ivan Borisovich Arkhipov, Vice-président de la Société d’amitié russo-chinoise, a également prononcé une allocution de bienvenue, en soulignant l’importance du renforcement des liens humanitaires et économiques..

Sergei Korotkov, Conseiller du Président de la FBA EAC, a présenté un message de Vitaly Vovk, Directeur adjoint du Département de la Politique industrielle de la Commission Économique Eurasiatique (CEEA). Dans son intervention, M. Vovk a souligné que la discussion constructive donne une nouvelle impulsion au développement de la coopération sectorielle et a exprimé la volonté de la CEEA de contribuer à l’élaboration de mécanismes de collaboration concrets.

L’exposé de Roman Isakov, expert reconnu de l’industrie minière, a particulièrement retenu l’attention des participants à la table ronde. Roman Isaevich a présenté un rapport sur le thème « Technologies et normes des compagnies minières russes ». Anatoly Tkachuk, Membre du Conseil d’administration de l’Union Russe des Industriels et des Entrepreneurs (RSPP) et Chef du Centre des Projets et Programmes Internationaux du Congrès International des Industriels et des Entrepreneurs (ICIE), a présenté les mécanismes du RSPP et de l’ICIE pour le développement de projets conjoints dans le secteur minier..

Par ailleurs, la partie russe était représentée par Daria Mitchourina (RSPP), Iouri Malakhov (Association des Constructeurs de Machines du Kouzbass), Alexander Kotliarsky (PROMTEKH LLC, Premier Vice-président de la FBA EAC), Anton Vassiliev (SPARTA LLC, Membre de la FBA EAC), Alexandra Matveeva (IBEC), Viktor Lazoutine (CCI de Russie) et Igor Khmelkov (Société NOBIS), entre autres.

Les travaux de la table ronde ont été animés par Louis Gouend, Fondateur et Président du Club d’Affaires Africain, Président du Comité d’Organisation du « Russia-Africa Expo 2025 », Président de la Diaspora Camerounaise en Russie, ainsi que par Anna Geroldovna Bezdoudnaia, Docteur en Sciences Économiques, Professeur, Chef du Département de Management et d’Innovation de l’Université d’Économie de Saint-Pétersbourg, Directrice Exécutive du Centre de Recherche sur les Questions Économiques et Environnementales de l’Arctique et Rédactrice en Chef de la revue « Bulletin de la FBA EAC ».

Au cours des discussions, les participants ont examiné un large éventail de questions : la formation de groupes de travail conjoints et de clusters industriels, la création d’entreprises conjointes, la formation des spécialistes, les mécanismes de soutien financier, la mise en œuvre de normes environnementales et l’élargissement des chaînes logistiques.

À l’issue de l’événement, les participants ont souligné la nécessité de coordonner les efforts entre les communautés commerciales, les centres de recherche et les structures gouvernementales pour mettre en œuvre des projets d’investissement et éducatifs concrets dans le secteur minier.

Parmi les conclusions et recommandations clés élaborées lors des discussions figuraient :

La nécessité de former rapidement des groupes de travail d’experts pour préparer des initiatives de projets pilotes.

L’intensification des échanges de technologies et d’équipements avec la participation directe des fabricants industriels et des sociétés d’ingénierie.

L’élaboration de programmes éducatifs conjoints et d’échanges académiques pour la formation de personnel qualifié.

Le renforcement du soutien institutionnel aux projets par des mécanismes de garantie et des instruments financiers.

La mise en œuvre de normes environnementales unifiées et de pratiques de développement durable.

11 novembre 2025 par