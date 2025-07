Le Portugal exprime son plein soutien au Plan marocain d’autonomie

Après l’Espagne, son voisin européen vient de s’inscrire dans la dynamique internationale créée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie. La République de Portugal a exprimé, le 22 juillet 2025, à Lisbonne, "son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend".

La position de ce pays européen a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d’État et des Affaires étrangères de la République portugaise, Paulo Rangel, à l’issue de leur rencontre, mardi dernier, à Lisbonne.

Le Portugal reconnait l’importance de cette question pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties, lit-on dans cette Déclaration conjointe.

Les deux chefs de diplomatie ont réaffirmé leur soutien à la résolution 2756 du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, souligne le document.

Le Portugal, à travers sa nouvelle position, réaffirme son adhésion au consensus international grandissant autour du Plan d’autonomie présenté par le Maroc, en ligne avec la dynamique internationale forte menée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’Axe Lisbonne-Rabat se renforce pour un partenariat stratégique

MM. Bourita et Rangel se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales qui continuent de connaître de nouveaux élans, renforcées en 2024 par les célébrations des 250 ans du Traité de Paix historique signé entre les deux pays, en 1774, et du 30e anniversaire du Traité d’Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération, signé à Rabat, le 30 mai 1994.

Les deux personnalités ont souligné la nécessité d’œuvrer pour la mise en œuvre des engagements contenus dans le partenariat stratégique liant les deux pays, entériné à l’issue de la 14e session de la Réunion de Haut Niveau, tenue en mai 2023 à Lisbonne.

Les deux hôtes ont saisi cette opportunité pour mettre en valeur les potentialités économiques et les moyens à mettre en œuvre, à même de renforcer davantage la coopération dans des domaines prioritaires, notamment celui de l’hydrogène vert, appelant à poursuive les efforts conjoints pour installer le projet de l’interconnexion électrique et assurer la connectivité, y inclus, maritime entre les deux pays.

MM. Paulo Rangel et Nasser Bourita se sont réjouis de l’organisation conjointe par le Maroc et le Portugal, en compagnie de l’Espagne, de la Coupe du Monde de football 2030, mettant l’accent sur la dynamique qu’un évènement de telle envergure est susceptible d’enclencher en termes de prospérité et de croissance partagées, ainsi que de rapprochement culturel entre les deux nations. Ils se sont aussi engagés à poursuivre les consultations et la coordination au sein des instances internationales.

Lisbonne salue les Initiatives Atlantiques lancées par S.M. le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique

Dans la Déclaration conjointe de mardi dernier, le Portugal, en tant que pays atlantique, n’a pas manqué de saluer les Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du continent africain. Il s’agit notamment de l’Initiative « du Processus des États Africains atlantiques », « l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique » et le projet de gazoduc « Africain Atlantique Nigeria-Maroc ».

M. Rangel a loué le rôle du Royaume du Maroc en tant que relais de développement et pourvoyeur de stabilité dans la région et en Afrique. Il a salué les réformes engagées par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Maroc et le Portugal ont souligné leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, et noté leur attachement à ces principes, ainsi qu’à la résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États.

La Déclaration conjointe a été rendue publique à l’issue d’une visite officielle du chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita à Lisbonne, à l’invitation de son homologue portugais, Paulo Rangel.

22 juillet 2025 par