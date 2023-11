Le Port reloge les revendeuses du Boulevard de la Marina en décembre

Initiés par le Port autonome de Cotonou, les travaux de construction du bâtiment dédié à la vente et à la restauration sont achevés et le bâtiment sera réceptionné le 15 novembre 2023.

Le bâtiment dédié à la vente et à la restauration doté de deux halls de 250 places, de 36 boutiques équipées de cuisine, de 24 kiosques, de 14 points de vente hors nourritures et places pour vendeurs ambulants sera réceptionné le 15 novembre 2023.

Le relogement des revendeuses du Boulevard de la Marina va démarrer le 1er décembre 2023, selon le directeur des infrastructures du Port autonome de Cotonou, Grégoire André. Il a précisé, mardi 31 octobre 2023 lors d’un panel à la clôture du mois du consommons local que le projet a été initié par le Port autonome de Cotonou sur fonds propres contribue à l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des acteurs de la vente et restauration sur la plateforme portuaire. Cela participe également à changer le visage du port.

Le projet de construction d’un bâtiment dédié à la vente et à la restauration est d’un coût de 557 millions FCFA.

M. M.

1er novembre 2023 par