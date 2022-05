Le Port de pêche de Grand-Popo passe du rêve à la réalité

Les populations de Grand-Popo verront l’un de leurs plus vieux rêves se réaliser très bientôt. Le port de pêche tant souhaité est désormais réalité. Et ce, grâce à la perspicacité de l’actuel maire Jocelyn Ahyi, qui s’est battu de toutes ses forces pour que les travaux démarrent.



Le Programme d’actions du gouvernement Talon se déroule à petits pas dans la commune de Grand-Popo. Perçu comme un rêve chimérique par les populations de cette commune depuis des lustres, le port de pêche va bientôt se dresser majestueusement sur la côte au niveau d’Ayi-Guinnou dans l’arrondissement d’Agoué. Ce rêve devenu réalité est le fruit du dynamisme et de l’engagement du maire Ahyi. La première autorité de la commune a suivi de près l’évolution du dossier et c’est avec fierté qu’il reçoit la nouvelle du prochain démarrage des travaux. Le gouvernement du Président Talon a tenu promesse. Les populations de Grand-Popo sont servies. Le maire Jocelyn Ahyi est satisfait du lobbying formé autour de ce dossier pour cet heureux aboutissement. Un joyau qui va considérablement booster l’économie locale de la commune de Grand-Popo.













Cokou Romain COKOU

25 mai 2022 par