Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria

Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (PAC), s’impose comme le pilier logistique de l’ambition industrielle portée par la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et les autorités béninoises. Au cœur du Benin-Nigeria Business Forum (BNBF), lancé à Abuja le lundi 26 janvier 2026, il incarne la capacité du Bénin à transformer sa proximité avec le Géant de l’Est, en opportunités industrielles concrètes et durables.

Le Benin-Nigeria Business Forum, plateforme stratégique de rencontres, d’échanges, et d’opportunités d’affaires vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Nigéria et le Bénin. A l’étape d’Abuja le lundi 26 janvier 2026, le directeur commercial et marketing du PAC, Kevin Potier a présenté un plan directeur ambitieux visant à faire du port un hub logistique moderne, digitalisé et durable, aligné sur la vision du gouvernement béninois.

Seul port maritime du pays, il dessert déjà plusieurs États enclavés de la sous-région. En 2025, le PAC a traité près de 14,7 millions de tonnes de marchandises, avec une hausse de plus de 50 % des volumes. L’objectif est désormais de doubler la capacité de manutention pour atteindre 25 millions de tonnes, tout en réduisant drastiquement les délais : le temps de passage des navires devrait être divisé par cinq dès l’an prochain, a annoncé le directeur commercial et marketing. Cette transformation à l’en croire, s’accompagne de projets structurants, dont le parking tampon de Zongo, capable d’accueillir 800 camions et de gérer jusqu’à 2.400 camions par jour.

Couplé à de nouvelles plateformes digitales et à des corridors sécurisés vers Lagos et Ogun, le dispositif positionne Cotonou comme une porte d’entrée régionale compétitive pour les opérateurs nigérians. Le port sec de Parakou, plus proche du nord du Nigéria, viendra renforcer cette offre. Enfin, Africa Logistic Zones (ALZ), zone logistique à statut de zone économique spéciale située à proximité immédiate du port, complète l’écosystème avec des avantages fiscaux et douaniers dédiés aux activités à valeur ajoutée.

F. A. A.

29 janvier 2026 par