Le Port de Cotonou explique la levée de la suspension

Le Port Autonome de Cotonou (PAC) a levé la mesure portant suspension des importations des marchandises à destination du Niger. Le Directeur Commercial du PAC a apporté des clarifications sur cette décision prise le 27 décembre 2023.

« On avait émis cette mesure parce que le port recevait toujours des marchandises à destination du Niger. Du fait des sanctions de la CEDEAO, les marchandises ne pouvaient pas sortir du port pour le Niger. Au mois d’octobre, il y avait une accumulation de marchandises à l’intérieur du port et on risquait d’être congestionné complètement », a expliqué Kristof Van Den Branden, le Directeur Commercial du Port Autonome de Cotonou (PAC), sur Bip radio.

La suspension des importations des marchandises à destination du Niger a été levée parce que « la situation s’est beaucoup améliorée opérationnellement », selon le DC PAC.

La levée de la suspension permettra la reprise des chargements de marchandises au Port de Cotonou mais ne signifie que les mesures prises par la CEDEAO ont été levées. Cela n’est pas du ressort du port mais de la CEDEAO, a précisé le Directeur Commercial du PAC, Kristof Van Den Branden.

M. M.

28 décembre 2023 par ,