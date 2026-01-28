Le Port de Cotonou accueille le grand navire MSC SHREYA B

La plateforme portuaire béninoise a accueilli le grand navire MSC SHREYA B. L’information a été rendue publique ce mercredi 28 janvier 2026.

Le Port de Cotonou franchit une nouvelle étape dans son développement et sa modernisation. Après avoir reçu le MSC VITTORIA, un porte-conteneurs de 325 mètres, il accueille le MSC Shreya B.

Ce navire a 330 mètres de long, 48 mètres de large et une capacité de 12 238 conteneurs EVP. L’accueil de ce navire illustre les retombées concrètes des travaux d’extension et de modernisation en cours au Port de Cotonou. Grâce à ces investissements, la plateforme est désormais capable d’accueillir des navires de plus grande taille, répondant ainsi aux exigences croissantes du commerce maritime international.

