Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions

(Modernisation, digitalisation, écologie:immersion dans les grands chantiers du port)




Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme de communication avec les médias à travers le lancement du PAC Média Connect, une initiative destinée à instaurer un dialogue régulier avec la presse et à mieux informer le public sur ses projets et réalisations.

La première édition, tenue les 1er et 2 octobre 2025, a réuni les responsables du PAC et des médias partenaires autour de plusieurs thématiques majeures :

Le Directeur Général du PAC
Bart Van Eenooo


 La modernisation des infrastructures portuaires
 La digitalisation des opérations
 Les initiatives écologiques et durables
Le Directeur Général du PAC, Bart Van Eenooo, a souligné que le port de Cotonou constitue une porte d’entrée pour toute la région et que les responsables actuels s’activent pour servir tout le monde. « Notre défi est de croître durablement sans impacter notre environnement. »

Grégoire André, Directeur des infrastructures, a détaillé les 44 projets en cours, dont :
 Le Terminal 5, destiné à accueillir des navires de plus de 400 mètres
 L’extension du bassin et la rénovation du quai nord
 Le parking tampon de 13 hectares, prévu pour 700 camions
 Le nouveau port de pêche et le relogement des revendeurs du Boulevard de la Marina

Malgré l’ampleur des travaux, le port reste pleinement opérationnel.

Le Terminal 5, pour les navires de plus de 400 mètres

Le PAC a également entrepris une digitalisation de ses opérations pour gagner du temps et améliorer l’efficacité. Selon Emile Chabi, Chef du département SIP, cette digitalisation vise à optimiser les temps des opérations, favoriser la transparence sur les chaînes d’approvisionnement et réduire les marges de fraude.
Parmi les outils déployés : le Système Intégré des Opérations Portuaires et une plateforme de données centralisée.

Erick Akpo, responsable RSE, a présenté les efforts du PAC en matière de développement durable, illustrant l’engagement du port à concilier performance économique et responsabilité environnementale.

Le deuxième jour, les journalistes ont visité les sites en chantier, notamment le Terminal 5 et le parking tampon. Équipés de casques et gilets de sécurité, ils ont pu constater l’avancement des travaux et poser leurs questions aux responsables techniques.

En conclusion, Bart Van Eenooo a souligné que ces projets ont déjà permis une hausse du chiffre d’affaires et renforceront l’attractivité du PAC dans la sous-région. Le PAC Média Connect s’annonce comme un outil stratégique pour valoriser les ambitions du port et instaurer une relation durable avec les médias.

5 octobre 2025 par La Rédaction




