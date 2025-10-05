Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions

Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme de communication avec les médias à travers le lancement du PAC Média Connect, une initiative destinée à instaurer un dialogue régulier avec la presse et à mieux informer le public sur ses projets et réalisations.

La première édition, tenue les 1er et 2 octobre 2025, a réuni les responsables du PAC et des médias partenaires autour de plusieurs thématiques majeures :



– La modernisation des infrastructures portuaires

– La digitalisation des opérations

– Les initiatives écologiques et durables

Le Directeur Général du PAC, Bart Van Eenooo, a souligné que le port de Cotonou constitue une porte d’entrée pour toute la région et que les responsables actuels s’activent pour servir tout le monde. « Notre défi est de croître durablement sans impacter notre environnement. »

Grégoire André, Directeur des infrastructures, a détaillé les 44 projets en cours, dont :

– Le Terminal 5, destiné à accueillir des navires de plus de 400 mètres

– L’extension du bassin et la rénovation du quai nord

– Le parking tampon de 13 hectares, prévu pour 700 camions

– Le nouveau port de pêche et le relogement des revendeurs du Boulevard de la Marina

Malgré l’ampleur des travaux, le port reste pleinement opérationnel.

Le PAC a également entrepris une digitalisation de ses opérations pour gagner du temps et améliorer l’efficacité. Selon Emile Chabi, Chef du département SIP, cette digitalisation vise à optimiser les temps des opérations, favoriser la transparence sur les chaînes d’approvisionnement et réduire les marges de fraude.

Parmi les outils déployés : le Système Intégré des Opérations Portuaires et une plateforme de données centralisée.

Erick Akpo, responsable RSE, a présenté les efforts du PAC en matière de développement durable, illustrant l’engagement du port à concilier performance économique et responsabilité environnementale.

Le deuxième jour, les journalistes ont visité les sites en chantier, notamment le Terminal 5 et le parking tampon. Équipés de casques et gilets de sécurité, ils ont pu constater l’avancement des travaux et poser leurs questions aux responsables techniques.

En conclusion, Bart Van Eenooo a souligné que ces projets ont déjà permis une hausse du chiffre d’affaires et renforceront l’attractivité du PAC dans la sous-région. Le PAC Média Connect s’annonce comme un outil stratégique pour valoriser les ambitions du port et instaurer une relation durable avec les médias.

5 octobre 2025 par