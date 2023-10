Le Polisario revendique l’attaque d’Es-Smara

La ville d’Es-Smara a été victime d’un incident tragique dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Des tirs de projectiles ont touché plusieurs quartiers faisant au moins un mort et des blessés. L’attaque est revendiquée par le Polisario.

L’attaque aux projectiles d’Es-Smara a causé un mort (un jeune Marocain résident en France) et au moins trois blessés graves parmi les populations civiles. Deux des blessés, dans un état critique, ont été évacués d’urgence vers l’hôpital de Laâyoune.

Face à la gravité de la situation, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune a chargé la police judiciaire compétente de l’enquête. Des instructions ont été données en vue de l’identification des responsables de cet acte ignoble et lâche. Des expertises techniques et balistiques ont été ordonnées pour déterminer la nature et l’origine exactes des projectiles utilisés.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée de ce dimanche, et repris par l’agence de presse saharaouie, le Front Polisario a revendiqué l’attaque survenue ce 29 octobre 2023 vers 1h du matin à Es-Smara.

La présence des membres de la MINURSO sur les lieux de l’incident pourrait confirmer la thèse d’une attaque planifiée.

