Le Plateau installe ses conseillers communaux ce vendredi

Après les élections communales, la Préfecture du Plateau a rendu public le calendrier d’installation des nouveaux conseils communaux.

Les cérémonies d’installation des nouveaux conseillers communaux du Plateau se tiendront vendredi 13 février 2026 dans les cinq communes du département.

Selon la programmation officielle, Ifangni ouvrira le bal à 13h00, suivie de Sakété à 14h00, Adja-Ouèrè à 15h00, Pobè à 16h00, avant la clôture à Kétou à 17h00.

Ces installations marquent l’entrée en fonction des élus locaux issus des élections communales du 11 janvier dernier.

M. M.

12 février 2026 par